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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають державний кордон

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Опубліковано - 10.07.2017 21:31 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають державний кордон
Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають державний кордон
Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Петра Порошенка розглядає питання посилення контролю за перетином державного кордону України.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

«Йдеться про посилення контролю за в’їздом та виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України – ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон», - повідомив Президент.

«Ми маємо зняти біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом», - сказав Глава держави та висловив впевненість, що підготовлені проекти рішень знайдуть чітке розуміння і підтримку у суспільстві.

Глава держави зазначив, що його доручення щодо підготовки відповідних проектів документів виконані. Він додав, що на засіданні РНБО сьогодні Міністерство закордонних справ, Державна прикордонна служба нададуть інформацію з цього питання.

«Ми відведемо необхідну кількість часу для того, щоб країна підготувалася якісно, аби добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей», - наголосив Порошенко.

Президент зауважив, що необхідні кошти Державній прикордонній службі мають бути виділені для того, щоб вона мала можливість технічно забезпечити виконання цього рішення.

Глава держави звернувся до Міністра внутрішніх справ взяти виконання рішення під особистий контроль, для того щоб на всіх основних пунктах перетину кордону прикордонники були забезпечені необхідним обладнанням для фіксації біометричних даних.


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