Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають державний кордон

Про це повідомила прес-служба Президента України.«Йдеться про посилення контролю за в’їздом та виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України – ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон», - повідомив Президент.«Ми маємо зняти біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом», - сказав Глава держави та висловив впевненість, що підготовлені проекти рішень знайдуть чітке розуміння і підтримку у суспільстві.Глава держави зазначив, що його доручення щодо підготовки відповідних проектів документів виконані. Він додав, що на засіданні РНБО сьогодні Міністерство закордонних справ, Державна прикордонна служба нададуть інформацію з цього питання.«Ми відведемо необхідну кількість часу для того, щоб країна підготувалася якісно, аби добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей», - наголосив Порошенко.Президент зауважив, що необхідні кошти Державній прикордонній службі мають бути виділені для того, щоб вона мала можливість технічно забезпечити виконання цього рішення.Глава держави звернувся до Міністра внутрішніх справ взяти виконання рішення під особистий контроль, для того щоб на всіх основних пунктах перетину кордону прикордонники були забезпечені необхідним обладнанням для фіксації біометричних даних.