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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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В Україні побудують новий завод із виробництва боєприпасів

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Опубліковано - 10.07.2017 23:05 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

В Україні побудують новий завод із виробництва боєприпасів
В Україні побудують новий завод із виробництва боєприпасів
Значна частина коштів від перевиконання Державного бюджету буде спрямована на посилення сектору оборони і безпеки, заявив Президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

Глава держави вніс пропозицію щодо будівництва заводу боєприпасів.

«Ми домовилися з представниками силових відомств, Урядом і прийняли рішення про спрямування значної частини перевиконання бюджету на сектор оборони і безпеки. Для нас на сьогоднішній день розбудова Збройних Сил України, розбудова інших правоохоронних органів надзвичайно важлива. І впевнений в тому, що це сьогодні відповідає тим пріоритетам, які ми маємо в забезпеченні оборони нашої держави», - наголосив Порошенко.

Як один із напрямків спрямування коштів Президент запропонував налагодити виробництво боєприпасів із вітчизняної сировини.

«Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу боєприпасів, запровадження новітніх технологій в повній відповідності зі стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність боєприпасів, що випускаються за основними калібрами», - сказав він зауваживши, що на реалізацію цього завдання заплановано виділити 1 млрд 400 млн гривень.

«Це дасть можливість не просто складати боєприпаси, а забезпечити виготовлення боєприпасів вже з вітчизняної сировини. Ми маємо, відповідно, відновити ті потужності, які були в Україні до початку окупації Російською Федерацією. Я ставлю цю позицію як один із перших пріоритетів», - наголосив Глава держави.

За його словами, серед іншого 1 млрд 600 млн гривень будуть спрямовані на закупівлю новітнього озброєння і військової техніки. «В тому числі буде налагоджено виробництво новітньої бронетехніки, включаючи танки «Оплот», налагоджено виробництво новітніх ракет і інших позицій, які дозволять нам значно покращити і посилити можливості нашої оборони», - зазначив Петро Порошенко.

Крім того, Президент поставив завдання посилити системи радіоелектронної боротьби, системи новітніх модернізованих безпілотних літальних апаратів, а частину фінансування спрямувати на антиснайперські комплекси, адже саме диверсійні групи на сьогоднішній день створюють серйозну небезпеку захисникам суверенітету та територіальній цілісності України.

«Впевнений в тому, що ці кошти мають бути виділені зараз, бо це значно підвищує ефективність дій підрозділів, в тому числі тих, хто розташований на лінії зіткнення. Де-факто ми будемо мати можливість бачити, чути і протидіяти російській агресії», - резюмував Глава держави.


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