В Україні побудують новий завод із виробництва боєприпасів

Про це повідомила прес-служба Президента України.Глава держави вніс пропозицію щодо будівництва заводу боєприпасів.«Ми домовилися з представниками силових відомств, Урядом і прийняли рішення про спрямування значної частини перевиконання бюджету на сектор оборони і безпеки. Для нас на сьогоднішній день розбудова Збройних Сил України, розбудова інших правоохоронних органів надзвичайно важлива. І впевнений в тому, що це сьогодні відповідає тим пріоритетам, які ми маємо в забезпеченні оборони нашої держави», - наголосив Порошенко.Як один із напрямків спрямування коштів Президент запропонував налагодити виробництво боєприпасів із вітчизняної сировини.«Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу боєприпасів, запровадження новітніх технологій в повній відповідності зі стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність боєприпасів, що випускаються за основними калібрами», - сказав він зауваживши, що на реалізацію цього завдання заплановано виділити 1 млрд 400 млн гривень.«Це дасть можливість не просто складати боєприпаси, а забезпечити виготовлення боєприпасів вже з вітчизняної сировини. Ми маємо, відповідно, відновити ті потужності, які були в Україні до початку окупації Російською Федерацією. Я ставлю цю позицію як один із перших пріоритетів», - наголосив Глава держави.За його словами, серед іншого 1 млрд 600 млн гривень будуть спрямовані на закупівлю новітнього озброєння і військової техніки. «В тому числі буде налагоджено виробництво новітньої бронетехніки, включаючи танки «Оплот», налагоджено виробництво новітніх ракет і інших позицій, які дозволять нам значно покращити і посилити можливості нашої оборони», - зазначив Петро Порошенко.Крім того, Президент поставив завдання посилити системи радіоелектронної боротьби, системи новітніх модернізованих безпілотних літальних апаратів, а частину фінансування спрямувати на антиснайперські комплекси, адже саме диверсійні групи на сьогоднішній день створюють серйозну небезпеку захисникам суверенітету та територіальній цілісності України.«Впевнений в тому, що ці кошти мають бути виділені зараз, бо це значно підвищує ефективність дій підрозділів, в тому числі тих, хто розташований на лінії зіткнення. Де-факто ми будемо мати можливість бачити, чути і протидіяти російській агресії», - резюмував Глава держави.