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- в містечку Глухів (Сумська область) 12 травня 1870 року, поширилися звістка, що їх знаменитому земляку Артемію Яковичу Терещенко, відомому цукрозаводчику та меценату височайшим указом надано потомственне дворянство. Сини згодом гідно продовжували його справу. А от численні онуки, вже стали прикладати свої здібності в інших іпостасях. Михайло Іванович Терещенко був міністром фінансів та закордонних справ в уряді О.Керенського; Федір Федорович Терещенко був талановитим авіаконструктором, вельми високо цінувався Жуковським, й літаки його конструкцій були прийняті на озброєння російською армією в І Світовій війні...

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Білий дім заявляє про підтримку нових санкцій проти Росії

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Опубліковано - 11.07.2017 11:28 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Білий дім заявляє про підтримку нових санкцій проти Росії
Білий дім заявляє про підтримку нових санкцій проти Росії
Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, повідомив 10 липня директор Білого дому з питань законодавства Марк Шорт.

Водночас, додав чиновник, в адміністрації Трампа прагнуть змін до схваленого Сенатом законопроекту, щоб цей документ не обмежував повноваження президента в питанні накладення або скасування санкцій.

«Наше занепокоєння викликає те, що законодавство, на нашу думку, встановлює надзвичайний прецедент делегування питань зовнішньої політики членам Конгресу», – відзначив Шорт.

Законопроект про накладення на Росію нових санкцій, ухвалений через імовірне втручання у виборчий процес у США та з інших причин, серед яких дії Москви проти України, був майже одностайно схвалений у Сенаті. З процедурних причин його затвердження призупинилося в Палаті представників.

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