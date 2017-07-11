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Рада ЄС завершила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною

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Опубліковано - 11.07.2017 14:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Рада ЄС завершила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною
Рада ЄС завершила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною
Рада ЄС зробила останній крок, необхідний для завершення ратифікації Угоди про асоціацію з Києвом. Вона має повною мірою запрацювати з 1 вересня цього року.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 11 липня, схвалила укладення Угоди про асоціацію з Україною від імені ЄС, завершивши таким чином процес ратифікації угоди. Як повідомляється на сайті Ради ЄС, повна імплементація положень угоди розпочнеться з 1 вересня 2017 року.

У повідомленні нагадується, що велика частина угоди застосовується ще з 1 вересня 2014 року, а положення, які стосуються режиму вільної торгівлі – з 1 січня 2016 року. Завершення процесу ратифікації та набуття угодою чинності "надасть нового імпульсу у співпраці в таких галузях, як зовнішня та безпекова політика, юстиція, свобода та безпека оподаткування (включаючи міграцію), управління державними фінансами, наука та технології, освіта та інформаційне суспільство", наголошується у повідомленні Ради ЄС.

Нагадаємо, політичну частину угоди між Києвом і Брюсселем було підписано 21 березня 2014 року, а економічну частину - 27 червня 2014 року. Довгий час єдиною державою-членом ЄС, яка гальмувала ратифікацію угоди між Брюсселем і Києвом, залишались Нідерланди. Проте завершення королівством процесу ратифікації минулого місяця дало "зелене світло" для завершення ратифікації документу Євросоюзом в цілому.

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