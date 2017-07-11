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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Ситуація на фронті: вдень майже тиша

Війна з Росією (АТО) 64 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 11.07.2017 21:58 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: вдень майже тиша
Ситуація на фронті: вдень майже тиша
Упродовж сьогоднішнього дня незаконні збройні формування і далі продовжували поодинокі обстріли позицій сил АТО.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Загалом, з початку доби, противник 7 разів порушив перемир’я.

Як і у попередні дні найбільша активність ворога спостерігалась у темну пору доби, і саме на Маріупольському напрямку. Так з 3 ночі і майже до 6 ранку незаконні збройні формування з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї обстрілювали наших військових у районі Павлополя. Також вночі, вчергове навмисно наражаючи на небезпеку цивільне населення, бойовики з гранатометів і кулеметів обстріляли житлові квартали Мар’їнки.

Зранку, на Луганському напрямку, противник вів вогонь з гранатомету по українських позиціях у Троїцькому. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення. А вже близько 13 години ворог з міномету 82 калібру, гранатометів та стрілецького озброєння бив по селищу Березове.

Також зранку незаконні збройні формування обстріляли українських захисників в районі Авдіївки, що на Донецькому напрямку.

Минулої доби у зоні проведення АТО не пройшла спокійно. Вже традиційно активні провокації ворога фіксувались ввечері та вночі.

Загалом упродовж доби бойовики 22 рази порушили режим перемир’я.

Найбільша кількість обстрілів наших позицій – 12 відбулась на Маріупольському напрямку. Після 18 години бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівку, Березове. По селищу Широкине близько 10 вечора били з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також ворожі кулемети працювали по Талаківці та Мар’їнці. У відповідь на провокації ворога українські захисники здебільшого відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку противник ввечері і вночі бив з мінометів 82 калібру по селищам Малинове та Катеринівка. Провокативні обстріли з великокаліберних кулеметів були і по наших позиціях у Новотошківському та Новозванівці.

На Донецькому напрямку з району селища Ясинувата незаконні збройні формування близько 18 та 22 години з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці.

Нажаль не минула вчорашня доба і без втрат. Близько 19 години, в районі Станиці Луганської внаслідок підриву загинув один український воїн.



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