Ситуація на фронті: вдень майже тиша

Про це повідомив прес-центр АТО.Загалом, з початку доби, противник 7 разів порушив перемир’я.Як і у попередні дні найбільша активність ворога спостерігалась у темну пору доби, і саме на Маріупольському напрямку. Так з 3 ночі і майже до 6 ранку незаконні збройні формування з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї обстрілювали наших військових у районі Павлополя. Також вночі, вчергове навмисно наражаючи на небезпеку цивільне населення, бойовики з гранатометів і кулеметів обстріляли житлові квартали Мар’їнки.Зранку, на Луганському напрямку, противник вів вогонь з гранатомету по українських позиціях у Троїцькому. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення. А вже близько 13 години ворог з міномету 82 калібру, гранатометів та стрілецького озброєння бив по селищу Березове.Також зранку незаконні збройні формування обстріляли українських захисників в районі Авдіївки, що на Донецькому напрямку.Минулої доби у зоні проведення АТО не пройшла спокійно. Вже традиційно активні провокації ворога фіксувались ввечері та вночі.Загалом упродовж доби бойовики 22 рази порушили режим перемир’я.Найбільша кількість обстрілів наших позицій – 12 відбулась на Маріупольському напрямку. Після 18 години бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівку, Березове. По селищу Широкине близько 10 вечора били з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також ворожі кулемети працювали по Талаківці та Мар’їнці. У відповідь на провокації ворога українські захисники здебільшого відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.На Луганському напрямку противник ввечері і вночі бив з мінометів 82 калібру по селищам Малинове та Катеринівка. Провокативні обстріли з великокаліберних кулеметів були і по наших позиціях у Новотошківському та Новозванівці.На Донецькому напрямку з району селища Ясинувата незаконні збройні формування близько 18 та 22 години з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці.Нажаль не минула вчорашня доба і без втрат. Близько 19 години, в районі Станиці Луганської внаслідок підриву загинув один український воїн.