Російське МЗС погрожує США якоюсь відповіддю
Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, проте не подав жодних деталей.
Виступаючи по каналу «Супутник», його заступник Сєргєй Рябков зазначив, що розглядаються різні варіанти відповіді, підкресливши втім, що жорстка реакція «підготовлена».
Нагадаємо, що в кінці грудня 2016 року президент Обама підписав розпорядження про висилку з США 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних дачних комплексів на Східному узбережжі США у відповідь на втручання Москви в президентські вибори 2016 року.