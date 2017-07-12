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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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Російське МЗС погрожує США якоюсь відповіддю

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Опубліковано - 12.07.2017 12:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російське МЗС погрожує США якоюсь відповіддю
Російське МЗС погрожує США якоюсь відповіддю
Москва заявляє про готовність дати жорстку відповідь Вашингтону - в зв’язку із закриттям російських дипломатичних маєтків у США.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, проте не подав жодних деталей.

Виступаючи по каналу «Супутник», його заступник Сєргєй Рябков зазначив, що розглядаються різні варіанти відповіді, підкресливши втім, що жорстка реакція «підготовлена».

Нагадаємо, що в кінці грудня 2016 року президент Обама підписав розпорядження про висилку з США 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних дачних комплексів на Східному узбережжі США у відповідь на втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

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