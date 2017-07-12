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Турчинов запідозрив нардепів у недбалості

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Опубліковано - 12.07.2017 14:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Турчинов запідозрив нардепів у недбалості
Турчинов запідозрив нардепів у недбалості
Парламентарі фактично стали співучасниками кіберзлочинів проти власної країни.

Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі, повідомила прес-служба РНБО.

За його словами, багато підприємств та організацій ще досі повністю не отямились від масштабної кібератаки 27 червня. «Протидія кібервійні, яка є складовою гібридної агресії РФ проти нашої країни, потребує мобілізації як відповідних державних структур, так і значних фінансових та інтелектуальних ресурсів», - сказав Турчинов, додавши, що кібернетичним та інформаційним загрозам неможливо ефективно протидіяти без законодавчого врегулювання багатьох питань в цій сфері.

Секретар РНБО додав, що у вівторок проект Закону України "Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" навіть не був включений до порядку денного. «Депутати, які працюють декілька днів на місяць, мабуть дуже втомились, і з наступного тижня йдуть у кількамісячну чергову відпустку. Вчора вони навіть не спромоглися включити до порядку денного закон, який має ключове значення для кіберзахисту держави», - сказав він, додавши, що ті депутати, «які не голосували за захист власної країни, прикриваючи свої деструктивні дії та бізнес-інтереси порожнім популізмом і демагогією, є співучасниками кіберагресії проти України».

За його словами, з наступного тижня до середини вересня парламентарі планують роз’їхатись на відпочинок, "залишивши країну відкритою для нових кібератак та інформаційних провокацій".

«До речі, - додав Турчинов, - у депутатів також немає часу розглянути у другому читанні Закон 2126а "Щодо основних засад забезпечення кібербезпеки", який вже декілька місяців перебуває у ВРУ».

Крім того, Секретар РНБО відмітив, що більшість, «яка сформувалась з Опоблоку та популістських фракцій парламенту» відмовилась також підтримувати і закон, що мав поставити фільтр для отримання українських біометричних закордонних паспортів колаборантами та агентами російських спецслужб, які маскуються під громадян-патріотів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

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