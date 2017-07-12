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Україна розпочинає діалог з НАТО щодо набуття ПДЧ

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Опубліковано - 12.07.2017 18:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Україна розпочинає діалог з НАТО щодо набуття ПДЧ
Україна розпочинає діалог з НАТО щодо набуття ПДЧ
Україна найближчим часом має намір ініціювати діалог з НАТО про запрошення до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.

Про це заявив новопризначений глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко.

"Не буду обіцяти, що це станеться через тиждень або місяць, тому що зараз згоди серед союзників немає. Ми не хотіли б просити те, що союзники не можуть запропонувати. Але я, як посол, отримав завдання: ми повинні почати діалог про те, яким чином спокійно і дипломатично Україна отримає запрошення до ПДЧ. Упевнений, він почнеться найближчим часом", - сказав Пристайко.

Він пояснив, що українська сторона запропонувала Альянсу для розгляду можливість почати політичний діалог, результатом якого повинне стати запрошення України до ПДЧ. "Діалог потрібен, щоб домовитися, яким чином зробити це так, щоб Альянс нам не відмовив", - додав глава місії.

Говорячи про процедуру приєднання, Пристайко зауважив, що це "тривалий процес". "Спочатку НАТО заявляє про політику відкритих дверей, далі країна висловлює зацікавленість в інтеграції і потім - отримує запрошення до ПДЧ і починає виконання цього плану. Вже майже 20 років етап ПДЧ є обов’язковим. Але треба розуміти, що ПДЧ не гарантує членства", - пояснив він.

Відповідаючи на питання про те, чи можна розраховувати, що вже найближчим часом, наприклад, восени, Київ отримає визнання своїх прагнень, глава місії сказав: "Цього треба домагатися. Але відразу скажу: я усвідомлюю, що це буде непросто зробити".

Як повідомлялося раніше, 10 липня на спільній з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом прес-конференції президент України Петро Порошенко заявив, що Україна починає дискусію з Північноатлантичним Альянсом щодо надання плану дій щодо членства в НАТО. Президент також зазначив, що на даний момент Україна не відповідає критеріям для вступу в НАТО.

7 липня Порошенко призначив главою Місії України при НАТО першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

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