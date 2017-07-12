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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Держдума схвалила спрощений порядок набуття громадянства для українців

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Опубліковано - 12.07.2017 19:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Держдума схвалила спрощений порядок набуття громадянства для українців
Держдума схвалила спрощений порядок набуття громадянства для українців
У Росії Державна дума, нижня палата парламенту, схвалила у другому й основному читанні законопроект, що, серед іншого, передбачає спрощений порядок набуття громадянства Росії громадянами України.

Документ передбачає, що для українців замість документа, що підтверджує вихід із попереднього громадянства, чого вимагає чинний закон, можуть приймати лише нотаріальну копію їхньої заяви про відмову від громадянства України, надісланої до компетентних українських органів.

Доповідачі про законопроект стверджували, що Україна «свідомо не приймає» прохань про відмову від громадянства і не відповідає на них і що отримати довідку про вихід із громадянства України «практично неможливо».

Вони також заявляли, що нині на прийняття у громадянство Росії чекають близько 600 тисяч українців, що вже перебувають у Росії.

Серед інших змін, які передбачає новий законопроект, – запровадження присяги на вірність Росії при прийнятті громадянства і можливості скасовувати надане іноземцеві громадянство Росії в разі його засудження за антитерористичними статтями Кримінального кодексу країни.

У разі схвалення і верхньою палатою, Радою федерації, і президентом Росії передбачено, що ці норми мають набути чинності з 1 вересня цього року.

В Україні після повідомлень про попередні, ще навесні 2014 року, схожі плани Росії – тоді йшлося про спрощення набуття громадянства таким самим чином, через заяву про відмову від попереднього, для «російськомовних іноземців» (у нинішньому російському законопроекті йдеться конкретно про українців) – уже заявляли, що законодавство України не передбачає такої процедури «відмови від громадянства», і тому отримання громадянином України іноземного громадянства у зв’язку з «відмовою від громадянства України» не може розглядатися як законна підстава для припинення громадянства України.

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