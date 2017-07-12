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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Ситуація на фронті: найбільша активність російських бойовиків - вночі

Війна з Росією (АТО) 41 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 12.07.2017 21:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: найбільша активність російських бойовиків - вночі
Ситуація на фронті: найбільша активність російських бойовиків - вночі
В цілому, з початку доби, кількість обстрілів українських позицій зі сторони незаконних збройних формувань відносно невелика – 7 випадків.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Упродовж дня, ворог цинічно нехтуючи Мінськими домовленостями, застосовував заборонене озброєння.
Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Так близько 5 ранку, поблизу Луганського, противник здійснив 12 пострілів з танку. Також вночі, злочинці з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї обстрілювали наші опорні пункти на шахті Бутівка та у Верхньоторецькому. А близько 6 ранку, внаслідок обстрілу з БМП, у районі селища Зайцеве, отримав тяжкі поранення, а згодом помер у лікарні український військовий. Крім того з мінометів калібру 82 міліметри та озброєння БМП злочинці відкривали вогонь по Троїцькому.

На Луганському напрямку під обстріл потрапили позиції у Кримському, а на Маріупольському напрямку ворог бив по Водяному.

Сьогодні, у вечірній час, під час обстрілу позицій сил АТО на Приморському напрямку під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив приватний сектор населеного пункту Мар`їнка. Противник застосував міни калібру 82 мм.

Російсько-окупаційні війська вели вогонь з тимчасово непідконтрольній Україні території.
Попередньо, руйнувань зазнали два приватні будинки по вулиці Прокоф’єва.

На щастя, жоден з місцевих мешканців внаслідок ворожого обстрілу не постраждав. Наразі представники СЦКК та місцевого відділу поліції встановлюють характер руйнувань і пошкоджень, складаючи відповідні акти.

Минула доба в зоні АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку.

Після 18 години незаконні збройні формування тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82 міліметрового міномету по Новоолександрівці. Також 10 мін бойовики випустили по Новотошківському. А близько 22 години під вогнем з великокаліберних кулеметів і гранатометів противника опинились наші військові у Новозванівці та Станиці Луганській.

На Донецькому напрямку о 10 вечора злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка, та 82 міліметрового міномету, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці.

На Маріупольському напрямку вночі ворог продовжив обстрілювати українські опорні пункти у Павлополі.
За минулу добу, один український захисник, внаслідок гранатометного обстрілу отримав осколкове поранення.
Загалом, 11 липня, бойовики 21 раз застосовували зброю.

Крім того активізував противних і повітряну розвідку наших позицій. В районах населених пунктів Донецький-Слов’яносербськ та Станиці Луганської українські військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів.



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