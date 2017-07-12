Ситуація на фронті: найбільша активність російських бойовиків - вночі

Про це повідомляє прес-центр АТО.Упродовж дня, ворог цинічно нехтуючи Мінськими домовленостями, застосовував заборонене озброєння.Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Так близько 5 ранку, поблизу Луганського, противник здійснив 12 пострілів з танку. Також вночі, злочинці з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї обстрілювали наші опорні пункти на шахті Бутівка та у Верхньоторецькому. А близько 6 ранку, внаслідок обстрілу з БМП, у районі селища Зайцеве, отримав тяжкі поранення, а згодом помер у лікарні український військовий. Крім того з мінометів калібру 82 міліметри та озброєння БМП злочинці відкривали вогонь по Троїцькому.На Луганському напрямку під обстріл потрапили позиції у Кримському, а на Маріупольському напрямку ворог бив по Водяному.Сьогодні, у вечірній час, під час обстрілу позицій сил АТО на Приморському напрямку під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив приватний сектор населеного пункту Мар`їнка. Противник застосував міни калібру 82 мм.Російсько-окупаційні війська вели вогонь з тимчасово непідконтрольній Україні території.Попередньо, руйнувань зазнали два приватні будинки по вулиці Прокоф’єва.На щастя, жоден з місцевих мешканців внаслідок ворожого обстрілу не постраждав. Наразі представники СЦКК та місцевого відділу поліції встановлюють характер руйнувань і пошкоджень, складаючи відповідні акти.Минула доба в зоні АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку.Після 18 години незаконні збройні формування тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82 міліметрового міномету по Новоолександрівці. Також 10 мін бойовики випустили по Новотошківському. А близько 22 години під вогнем з великокаліберних кулеметів і гранатометів противника опинились наші військові у Новозванівці та Станиці Луганській.На Донецькому напрямку о 10 вечора злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка, та 82 міліметрового міномету, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці.На Маріупольському напрямку вночі ворог продовжив обстрілювати українські опорні пункти у Павлополі.За минулу добу, один український захисник, внаслідок гранатометного обстрілу отримав осколкове поранення.Загалом, 11 липня, бойовики 21 раз застосовували зброю.Крім того активізував противних і повітряну розвідку наших позицій. В районах населених пунктів Донецький-Слов’яносербськ та Станиці Луганської українські військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів.