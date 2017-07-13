До Конгресу США вперше внесли проект резолюції про імпічмент Трампа
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"Ми починаємо докладати зусилля з метою підштовхнути юридичний комітет Палати представників провести слухання з питання про перешкоджання правосуддю і російського втручання в наші вибори", - наголошується в заяві Шермана, оприлюдненій на його офіційному сайті.
Шерман зазначив, що спроба перешкодити розслідуванню щодо радника з національної безпеки Майкла Флінна, а також розмова і подальше звільнення директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі можна розцінити як перешкоджання правосуддю. Шерман вказав, що його заявка - лише "перший крок дуже довгого шляху". "Але якщо імпульсивна некомпетентність продовжиться, то в кінцевому підсумку - через багато місяців - республіканці приєднаються до ініціативи щодо імпічменту", - заявив Шерман.