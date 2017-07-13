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До Конгресу США вперше внесли проект резолюції про імпічмент Трампа

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Опубліковано - 13.07.2017 09:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

До Конгресу США вперше внесли проект резолюції про імпічмент Трампа
До Конгресу США вперше внесли проект резолюції про імпічмент Трампа
Депутат Конгресу Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії Бред Шерман у середу, 12 липня, вніс до Палати представників проект резолюції про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Документ на чотирьох сторінках за авторством Шермана має на меті запустити процедуру імпічменту Трампа "за тяжкі злочини та правопорушення", інформує AFP.

"Ми починаємо докладати зусилля з метою підштовхнути юридичний комітет Палати представників провести слухання з питання про перешкоджання правосуддю і російського втручання в наші вибори", - наголошується в заяві Шермана, оприлюдненій на його офіційному сайті.

Шерман зазначив, що спроба перешкодити розслідуванню щодо радника з національної безпеки Майкла Флінна, а також розмова і подальше звільнення директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі можна розцінити як перешкоджання правосуддю. Шерман вказав, що його заявка - лише "перший крок дуже довгого шляху". "Але якщо імпульсивна некомпетентність продовжиться, то в кінцевому підсумку - через багато місяців - республіканці приєднаються до ініціативи щодо імпічменту", - заявив Шерман.

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