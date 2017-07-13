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Ситуація на фронті: «хлібне перемир’я», судячи з усього, закінчилося не розпочавшись

Війна з Росією (АТО) 105 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.07.2017 22:29 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: «хлібне перемир’я», судячи з усього, закінчилося не розпочавшись
Ситуація на фронті: «хлібне перемир’я», судячи з усього, закінчилося не розпочавшись
Сьогоднішній день у зоні АТО відзначився активізацією вогневих провокацій противника на Маріупольському напрямку.

Тут з опівночі і до 19 години ворог 11 разів відкривав вогонь по наших позиціях, повідомили у прес-центрі АТО.

Вночі і зранку бойовики зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів 5 разів били по Широкиному. А близько 1 ночі по цьому ж селищу злочинці випустили щонайменше 16 мін калібру 120 міліметрів та вели вогонь з озброєння БПМ. Також упродовж дня вогневі провокації бандформувань були зафіксовані у районі Павлополя, Гнутове, Чермалика та Лебединського. Під мінометним вогнем опинились і наші опорні пункти у Водяному.

На Донецькому напрямку противник бив з гранатометів по Авдіїівці, а на Луганському – зі стрілецької зброї по Кримському.

Загалом з початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили режим перемир’я.

Минула доба у зоні проведення АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів зі сторони противника фактично на усіх напрямках.

Близько 17 та 23 години, на Донецькому напрямку, ворог зі сторони селища Калинове чотири рази бив по наших захисниках у Троїцькому з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, БМП. Крім того бойовики застосували і міномети калібру 120 і 82 міліметри заборонені Мінськими домовленостями. У відповідь сили АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Також на цьому ж напрямку близько 18 та 23 години бандформування обстрілювали наші опорні пункти в районі Авдіївки.

Так само ввечері і вночі гаряче було і на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 82 міліметри бойовики відкривали вогонь по селищам Березове та Новомихайлівка. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по Красногорівці, Талаківці, Водяному, Гнутовому, Павлополю. А близько 21 години, внаслідок обстрілів з 82 міліметрового міномету, одного з наших опорних пунктів у селищі Мар’їнка, отримав поранення український військовий. Варто додати, що ввечері з мінометів та кулеметів противник вчергове цілеспрямовано вів вогонь вже по житлових кварталах Мар’їнки, що призвело до пожежі та руйнувань цивільних будівель.

На Луганському напрямку після 18 години бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів тричі били по Новозванівці. А майже о 21 годині випустили 5 мін калібру 120 міліметрів по Станиці Луганській.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили режим перемир’я.

Один український військовий загинув, ще один отримав поранення.




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