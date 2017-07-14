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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Наступні цілі Путіна: Білорусь та кордон України і Молдови

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Опубліковано - 14.07.2017 13:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Наступні цілі Путіна: Білорусь та кордон України і Молдови
Наступні цілі Путіна: Білорусь та кордон України і Молдови
Тактика Росії - вельми виважена - вони знають, що програють у відкритій конфронтації (з Заходом), тому намагаються нападати на легкі цілі, там де відповідь Заходу може виявитись слабкою і неоднозначною.

Про це заявив виконавчий віце-президент аналітичного центру Atlantic Council Деймон Вілсон у своїх свідченнях перед Комітетом Сенату з питань збройних сил 13 червня.

Найбільш легкою ціллю для Путіна може виявитись Білорусь, вважає експерт.

Росія та Білорусь готуються до масштабних військових навчань «Запад». Традиційно – це найбільші навчання в західному військовому окрузі Росії і в минулому, наприклад, вони використовували їх для відпрацювання ядерного удару по Варшаві.

Перед навчаннями, спостерігається значне пересування російських військ територією Білорусі.

«Можливо, вони і не підуть (після навчань), можливо вони щось зроблять, щоб посилити хватку навколо Білорусі», - відзначив Вілсон.

Легка перемога дозволить Путіну і далі розігрувати карту націоналізму у внутрішній політиці, демонструвати велич своєї адміністрації, не очікуючи на реакцію Заходу, на відміну від Донбасу, який перетворився на велику проблему для Путіна.

Друга можлива сфера дестабілізації, на думку експерта, це –кордон України та Молдови.

Зараз є домовленість між Молдовою та Україною, щоб зрештою, встановити контроль на кордоні на сході Придністров’я. За цією домовленістю, українці дозволять молдовським прикордонникам розташуватись на території України, так як вони не можуть перебувати на території Придністров’я.

Це буде чудово для контролю за незаконними потоками через кордон, але обмежить свободу маневрів для Росії.​

Я не думаю, що Росія на це піде з легкістю, - вказує Деймон Вілсон.

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