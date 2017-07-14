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СБУ затримала російського шпигуна

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Опубліковано - 14.07.2017 16:34 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СБУ затримала російського шпигуна
СБУ затримала російського шпигуна
Агента спецслужб Російської Федерації, який намагався отримати таємну документацію у військовій сфері та завербувати представника Міністерства оборони, затримала у Києві Служба безпеки України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Уродженець та мешканець Донецька, час від часу перебуваючи у Києві, за завданням російських спецслужб мав намір отримати інформацію про особовий склад, забезпечення, дислокацію, озброєння та переміщення вздовж лінії розмежування військових частин та з’єднань ЗСУ та Нацгвардії.

Також його цікавило постачання до України військового озброєння і техніки країнами-членами НАТО, проведення українсько-американського навчання «СІ Бриз- 2017», установчі дані про офіцерів – інструкторів ЗС США, які здійснюють підготовку українських військовослужбовців.

Для цього шпигун встановив конфіденційні стосунки з колишнім офіцером ЗС України. Через нього він хотів за винагороду отримати таємні матеріали, що циркулюють в Генеральному штабі ЗСУ та установчі дані на посадовців Міноборони, які мають доступ до інформації закритого характеру.

Затриманому повідомлено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та направлено матеріали до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

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