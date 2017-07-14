Siemens розриває відносини з Росією через “кримські турбіни”?

Про це повідомляє німецьке виданняЙдеться про спільне підприємство Siemens і ВАТ "Силові машини" по виробництву великих газових турбін - "Сіменс Технології газових Турбін", де 65% акцій підприємства належить Siemens, 35% - "Силовим машинам". Саме це підприємство виготовило і поставило турбіни для проекту будівництва станції на Тамані на півдні Росії, які за даними Siemens, потім в обхід санкцій ЄС перевезли до Криму.Інше спільне підприємство Siemens з російськими компаніями - "Інтеравтоматика", де 45,72% належать Siemens, решта - у структур "Ростех" і АТ "ОТІ", за даними німецької компанії, переробила турбіни Siemens, щоб вони не могли бути визнані продукцією Siemens.Напередодні стало відомо прогендиректора "Силових машин" Романа Філіппова співробітниками ФСБ в Санкт-Петербурзі. Пізніше Філіппова відпустили після допиту у кримінальній справі про розголошення державної таємниці.Як повідомлялося раніше агентство Reuters з посиланням на джерела раніше, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.Пізніше агентство повідомило, що в порт Феодосії анексованого Криму були доставлені ще дві газові турбіни, які за формою і розміром відповідають фотографіям турбін Siemens.У компанії Siemens факт поставки заперечують. Пізніше стало відомо, щоподав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.У Siemens пообіцяли не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.