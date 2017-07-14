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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Siemens розриває відносини з Росією через “кримські турбіни”?

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Опубліковано - 14.07.2017 19:52 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Siemens розриває відносини з Росією через “кримські турбіни”?
Siemens розриває відносини з Росією через “кримські турбіни”?
Голова концерну Siemens Джо Кезер розглядає можливість виходу зі спільних підприємств з російськими компаніями після скандалу з постачанням вироблених німецькою компанією газових турбін в Крим.

Про це повідомляє німецьке видання Wirtschafts Woche.

Йдеться про спільне підприємство Siemens і ВАТ "Силові машини" по виробництву великих газових турбін - "Сіменс Технології газових Турбін", де 65% акцій підприємства належить Siemens, 35% - "Силовим машинам". Саме це підприємство виготовило і поставило турбіни для проекту будівництва станції на Тамані на півдні Росії, які за даними Siemens, потім в обхід санкцій ЄС перевезли до Криму.

Інше спільне підприємство Siemens з російськими компаніями - "Інтеравтоматика", де 45,72% належать Siemens, решта - у структур "Ростех" і АТ "ОТІ", за даними німецької компанії, переробила турбіни Siemens, щоб вони не могли бути визнані продукцією Siemens.

Напередодні стало відомо про затримання гендиректора "Силових машин" Романа Філіппова співробітниками ФСБ в Санкт-Петербурзі. Пізніше Філіппова відпустили після допиту у кримінальній справі про розголошення державної таємниці.

Як повідомлялося раніше агентство Reuters з посиланням на джерела раніше повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Пізніше агентство повідомило, що в порт Феодосії анексованого Криму були доставлені ще дві газові турбіни, які за формою і розміром відповідають фотографіям турбін Siemens.

У компанії Siemens факт поставки заперечують. Пізніше стало відомо, що Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

У Siemens пообіцяли не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.

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