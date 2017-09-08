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В Україні розпочалася перша фаза навчань “Rapid Trident-2017”

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Опубліковано - 8.09.2017 23:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

В Україні розпочалася перша фаза навчань “Rapid Trident-2017”
В Україні розпочалася перша фаза навчань “Rapid Trident-2017”
Група військовослужбовців ЗС США прибула на аеродром бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України, де в рамках українсько-американських командно-штабних навчань “Rapid Trident - 2017” проведуть низку теоретичних і практичних занять.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

«У рамках українсько-американських командно-штабних навчань “Rapid Trident – 2017” заокеанські партнери з однієї з авіаційних баз Сполучених Штатів Америки прибули на українську землю з метою навчити українських колег-авіаторів методам взаємодії з іншими родами військ у різних умовах. На базі аеродрому бригади тактичної авіації імені Петра Франка американські спеціалісти проведуть ряд теоретичних та практичних занять з медичної підготовки, зокрема з аеромедичної евакуації та транспортування і десантування вантажів та особового складу», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що навчання у цілому сприятимуть підвищенню рівня бойового вишколу Повітряних Сил ЗС України та Збройних Сил України в цілому.

Нагадаємо, у міжнародних військових навчання Rapid Trident-2017» беруть участь понад 2,5 тисяч військовослужбовців з України та 14 країн-партнерів.

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