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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Ситуація на фронті: російські окупанти нарощують вогневу активність

Війна з Росією (АТО) 259 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 11.09.2017 11:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські окупанти нарощують вогневу активність
Ситуація на фронті: російські окупанти нарощують вогневу активність
Минулої доби кількість обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-окупаційних угруповань продовжила збільшуватись.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Якщо раніше ворог у більшості провокацій застосовував легке стрілецьке озброєння, то останнім часом ми все частіше фіксуємо роботу мінометів різних калібрів. Також продовжує збільшуватись активність противника на Луганському напрямку, який до цього був відносно спокійним.

Так, вчора після 18 години російські найманці декілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Авдіївки, Майорська, Верхньоторецького. З озброєння БМП – по околицях Зайцевого, Пісків. А близько 21 години поблизу Новолуганського в ході обстрілу, що тривав майже годину, бойовики окрім гранатометів і стрілецької зброї застосовували міномет калібру 82 міліметри.

На Приморському напрямку у районі Широкиного наприкінці доби окупанти двічі обстрілювали позиції української армії з мінометів різних калібрів. А під вогнем ворожих гранатометів опинялись наші укріплення поблизу Талаківки, Лебединського, Павлополя, Мар’їнки.
На Луганському напрямку ввечері і вночі з гранатометів ворог двічі бив по околицях Кримського, а з 82-міліметрового міномету – по Новотошківському.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 51 раз порушили перемир’я.

У випадках прямої загрози життю нашим військовим сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Втрат серед українських захисників немає.

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