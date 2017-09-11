Ситуація на фронті: російські окупанти нарощують вогневу активність

Про це повідомляє прес-центр АТО.Якщо раніше ворог у більшості провокацій застосовував легке стрілецьке озброєння, то останнім часом ми все частіше фіксуємо роботу мінометів різних калібрів. Також продовжує збільшуватись активність противника на Луганському напрямку, який до цього був відносно спокійним.Так, вчора після 18 години російські найманці декілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Авдіївки, Майорська, Верхньоторецького. З озброєння БМП – по околицях Зайцевого, Пісків. А близько 21 години поблизу Новолуганського в ході обстрілу, що тривав майже годину, бойовики окрім гранатометів і стрілецької зброї застосовували міномет калібру 82 міліметри.На Приморському напрямку у районі Широкиного наприкінці доби окупанти двічі обстрілювали позиції української армії з мінометів різних калібрів. А під вогнем ворожих гранатометів опинялись наші укріплення поблизу Талаківки, Лебединського, Павлополя, Мар’їнки.На Луганському напрямку ввечері і вночі з гранатометів ворог двічі бив по околицях Кримського, а з 82-міліметрового міномету – по Новотошківському.Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 51 раз порушили перемир’я.У випадках прямої загрози життю нашим військовим сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь.Втрат серед українських захисників немає.