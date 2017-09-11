Порошенко прокоментував дії Саакашвілі і його прихильників

"Це справа правоохоронних органів, і вони почали діяти. Залишимо політику політикам, а злочин - правоохоронцям, прокуратурі, суду", - заявив глава держави.Перед цим він наголосив, що ні Міхеіл Саакашвілі, ні його представники не оскаржували у суді рішення президента щодо позбавлення його українського громадянства."Замість цього скоєний злочин. Є конституційний принцип недоторканності державного кордону. Це питання національної безпеки. Мені байдуже, хто порушує державний кордон: чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути чітка правова, юридична відповідальність", - відзначив Петро Порошенко."Сподіваюся, що цей пан буде у належний час з таким самим завзяттям пробиватися у Грузію, як він намагався потрапити в Україну", - додав Петро Порошенко.А у Львові Юлія Тимошенко, яка супроводжувала Міхеіла Саакашвілі, анонсувала спільний план дій "проєвпропейських опозиційних сил". Сам план мають оприлюднити у вівторок.Міхеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства указом президента країни Петра Порошенка. Він вважає це рішення незаконним.Українська влада раніше попереджала пана Саакашвілі, що при спробі перетину кордону йому відмовлять у в’їзді, а його український паспорт вилучать.У неділю колишній голова Одеської ОДА вирушив із польського міста Жешув у заздалегідь анонсовану подорож на українську територію у супроводі великої групи журналістів, українських депутатів.Після штовханини з прикордонниками, Міхеілу Саакашвілі разом з кількома десятками прихильників у неділю ввечері вдалося потрапити на територію України.У Держприкордонслужбі кажуть, що прикордонники отримали наказ не застосовувати силу до Міхеіла Саакашвілі та його команди.Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про те, що поліція та прокуратура розпочали слідство за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Можливе покарання за нею - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.