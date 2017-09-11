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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Екс-посол США в Україні: проблему з Саакашвілі створено на порожньому місці

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Опубліковано - 11.09.2017 15:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Екс-посол США в Україні: проблему з Саакашвілі створено на порожньому місці
Екс-посол США в Україні: проблему з Саакашвілі створено на порожньому місці
Позбавлення Саакашвілі громадянства України створило проблему з нічого.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів колишній посол США в Україні, Стівен Пайфер, який є експертом впливового аналітичного центру Brookings Institution у Вашингтоні.

"Я ніколи не був прихильником того, що пан Саакашвілі грав певну роль в Україні. Тому що мені було незрозуміло, наскільки його цікавила Україна, а наскільки ним керувало бажання повернутися до Грузії", - відзначив екс-посол США.

"Але, з іншого боку, я не впевнений, що ситуація навколо нього була врегульована у найрозумніший спосіб. Це одна з ситуацій, коли проблему створено на пустому місці. Я думаю, що позбавлення Саакашвілі громадянства, ймовірно, створило іміджеву проблему, якої Україна не мала", - заявив Стівен Пайфер.

У неділю 10-го вересня екс-президент Грузії в оточенні прихильників прорвався через кордон України і зараз перебуває у Львові.

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