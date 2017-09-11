Екс-посол США в Україні: проблему з Саакашвілі створено на порожньому місці

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів колишній посол США в Україні, Стівен Пайфер, який є експертом впливового аналітичного центру Brookings Institution у Вашингтоні."Я ніколи не був прихильником того, що пан Саакашвілі грав певну роль в Україні. Тому що мені було незрозуміло, наскільки його цікавила Україна, а наскільки ним керувало бажання повернутися до Грузії", - відзначив екс-посол США."Але, з іншого боку, я не впевнений, що ситуація навколо нього була врегульована у найрозумніший спосіб. Це одна з ситуацій, коли проблему створено на пустому місці. Я думаю, що позбавлення Саакашвілі громадянства, ймовірно, створило іміджеву проблему, якої Україна не мала", - заявив Стівен Пайфер.У неділю 10-го вересня екс-президент Грузії в оточенні прихильників прорвався через кордон України і зараз перебуває у Львові.