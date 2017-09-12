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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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ООН: точна кількість зниклих на Донбасі залишається невідомою

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Опубліковано - 12.09.2017 19:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ООН: точна кількість зниклих на Донбасі залишається невідомою
ООН: точна кількість зниклих на Донбасі залишається невідомою
В ООН заявляють, що точна кількість зниклих безвісти за час збройного конфлікту на Донбасі залишається невідомою.

Про це йдеться в новій доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні, опублікованій Управлінням Верховного комісара ООН із прав людини.

Доповідь підготовлена за результатами роботи Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні й охоплює період з 16 травня до 15 серпня 2017 року.

«Протягом звітного періоду УВКПЛ не відзначило зрушень у визначенні місця перебування сотень осіб, які зникли безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом. Точна кількість осіб, зниклих безвісти, залишається невідомою. В умовах відсутності ефективної координації між органами державної влади та обміну відповідною інформацією між урядом й озброєними групами, загальнодоступні дані з приводу кількості зниклих осіб в зоні конфлікту суттєво відрізняються», – йдеться в звіті.

В УВКПЛ зазначають, що станом на 15 серпня у відкритій базі даних Національної поліції України нараховувалося 1476 осіб, зниклих безвісти у зоні конфлікту, починаючи з середини квітня 2014 року. Водночас вказано, що, за даними Головного управління Нацполіції у Донецькій області, загалом з початку конфлікту на території регіону зниклими безвісти вважають 1646 людей. «За даними «уповноваженого з прав людини» «ДНР», 509 осіб зареєстровані як зниклі безвісти», – стверджують в ООН.

В УВКПЛ переконані, що ці дані відображають лише кількість звернень про розшук зниклих безвісти осіб, які направляються різними суб’єктами. Окрім того, деякі особи можуть бути внесені до декількох списків одночасно, а місце перебування деяких осіб із цих списків може бути вже встановлене, йдеться у звіті.

УВКПЛ також вважає, що багато з тих, хто вважається зниклими безвісти, можуть бути загиблими, а їхні тіла або не знайшли, або не ідентифікували.

«Налагодження обміну даними судово-медичних експертиз й іншою інформацією про зниклих безвісти осіб між урядом України, угрупованням «ДНР» і «ЛНР» могло б допомогти ідентифікувати деяких осіб, останки яких зберігаються в моргах або були поховані як неупізнані», – зазначають автори звіту.

За даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.

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