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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Агресія Росії є загрозою для всіх країн ОБСЄ

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Опубліковано - 12.09.2017 20:41 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Посол Майкл Козак
Посол Майкл Козак
“Агресія Російської Федерації проти України брутально відкидає принципи Гельсінської угоди”, - заявив посол Майкл Козак, голова делегації США на засіданні ОБСЄ в Варшаві, присвяченому захисту прав людини.

Він відзначив, що 10 000 людей загинуло і 24 000 було поранено в результаті агресії. Близько 1,7 млн українських громадян мали полишити свої оселі.

"Квазі-російські сили в Донецьку та Луганську, яких Росія силою утримує при владі, озброює та навчає, якими Росія керує та з якими разом вона проводить бойові дії – становлять загрозу і залякують місцеве населення. В Криму, російська влада переслідує кримських татар, етнічних українців та тих, хто протистоїть окупації", - йдеться в заяві посла Козака.

"Незважаючи на напади, народ України стійко утверджує свою гідність та прагнення добробуту через посилення інтеграції з Європою", - зазначив Козак.

Тим часом, Росія через залякування та примус намагається стримати Молдову та Грузію від суверенних рішень поглибити інтеграцію з Європою, йдеться в заяві.

"Агресія Росії в Україні та Грузії, залякування сусідів та втручання до демократичних процесів країн-членів ОБСЄ становить загрозу всім країнам-членам ОБСЄ", - заявив Козак.

"Там де повага до прав людини та основоположних свобод є слабкою, чи відсутня, там, де влада відкидає підзвітність, де уряд контролює ЗМІ та придушує незалежні ідеї, там, де репресивні закони стають політичною зброєю і миролюбне прагнення змін трактується, як загроза – стабільність не є такою вже і стабільною як здається, демократичний та економічний прогрес все складніше підтримувати, і міжнародний мир є під загрозою", - наголосив Козак.

Посол Козак також відзначив, що російська агресія за кордоном іде поряд з внутрішніми репресіями проти опозиціонерів, незалежних журналістів - викривачів корупції, громадянського суспільства.

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