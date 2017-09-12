Ситуація на фронті: сьогодні в окупантів майже вихідний. Поки що

Про це повідомляє прес-центр АТО.Від опівночі у районі проведення АТО зафіксовані 4 факти відкриття вогню з боку противника. З них один обстріл характеризується як неприцільний.Водночас навіть незначна активність ворога призвела до поранень наших бійців. Так, близько 7 ранку під час обстрілу опорного пункту сил АТО з гранатомету біля Кримського два військовослужбовці української армії отримали поранення.На Донецькому напрямку противник двічі бив з великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в Авдіївській промзоні.А на Приморському напрямку зі стрілецької зброї російські найманці неприцільно обстріляли укріплення сил АТО на околицях Талаківки.Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО основна активність бойовиків фіксувалась на Приморському напрямку.Тут після 18 години російські окупанти з мінометів калібру 82 міліметри били по наших позиціях поблизу Гнутового та Талаківки. Крім того, біля Талаківки бойовики ввечері і вночі декілька разів використовували стрілецьку зброю та відкривали вогонь з гранатометів та озброєння БМП. Неспокійно було і біля Водяного, що вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння. Наприкінці доби тут бойовики тричі обстріляли наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів. Також під вогнем противника опинились українські укріплення у районі Лебединського, Павлополя та Старогнатівки.На Донецькому напрямку після 18 години ворог двічі обстрілював з гранатометів і великокаліберних кулеметів наші позиції в Авдіївській промзоні. З гранатометів найманці били по українських захисниках на околицях Кам’янки та Новгородського.На Луганському напрямку за добу зафіксований один обстріл. Близько 21 години противник випустив 7 мін калібру 82 міліметри по наших позиціях біля Кримського.Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 36 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. З них 16 обстрілів характеризуються як неприцільні.Втрат серед українських військових немає.