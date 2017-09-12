Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

13 вересня 2017, середа

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в селі Лемеші (Чернігівська область) на початку XVIII століття народився хлопчик Олексій Розум. У вільний від випасу корів час, він співав у сільскому церковному хорі, де був помічений, відправлений до Петербургу й згодом став графом Розумовським й вінчаним чоловіком імператриці Елизавети (щоправда без права престолонаслідування). Брат графа Кирило у 18 років (!!!) очолив петербургську академію наук, а згодом ще й став гетьманом Лівобережної України...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуація на фронті: сьогодні в окупантів майже вихідний. Поки що

Війна з Росією (АТО) 80 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 12.09.2017 22:23 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: сьогодні в окупантів майже вихідний. Поки що
Ситуація на фронті: сьогодні в окупантів майже вихідний. Поки що
Після вчорашніх майже трьох десятків обстрілів українських позицій з різних видів гранатометів та мінометів сьогодні бойовики суттєво зменшили свою активність.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Від опівночі у районі проведення АТО зафіксовані 4 факти відкриття вогню з боку противника. З них один обстріл характеризується як неприцільний.

Водночас навіть незначна активність ворога призвела до поранень наших бійців. Так, близько 7 ранку під час обстрілу опорного пункту сил АТО з гранатомету біля Кримського два військовослужбовці української армії отримали поранення.

На Донецькому напрямку противник двічі бив з великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в Авдіївській промзоні.

А на Приморському напрямку зі стрілецької зброї російські найманці неприцільно обстріляли укріплення сил АТО на околицях Талаківки.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО основна активність бойовиків фіксувалась на Приморському напрямку.

Тут після 18 години російські окупанти з мінометів калібру 82 міліметри били по наших позиціях поблизу Гнутового та Талаківки. Крім того, біля Талаківки бойовики ввечері і вночі декілька разів використовували стрілецьку зброю та відкривали вогонь з гранатометів та озброєння БМП. Неспокійно було і біля Водяного, що вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння. Наприкінці доби тут бойовики тричі обстріляли наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів. Також під вогнем противника опинились українські укріплення у районі Лебединського, Павлополя та Старогнатівки.

На Донецькому напрямку після 18 години ворог двічі обстрілював з гранатометів і великокаліберних кулеметів наші позиції в Авдіївській промзоні. З гранатометів найманці били по українських захисниках на околицях Кам’янки та Новгородського.

На Луганському напрямку за добу зафіксований один обстріл. Близько 21 години противник випустив 7 мін калібру 82 міліметри по наших позиціях біля Кримського.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 36 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. З них 16 обстрілів характеризуються як неприцільні.

Втрат серед українських військових немає.




Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Ми захоплюємося старовиною, але живемо сучасністю ”
Овідій

 
Відпочинок на схилах Дніпра
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.