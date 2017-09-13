Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

13 вересня 2017, середа

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- українська мова посіла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. Також її визнали третьою найкрасивішою мовою в світі за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія та побудова речень після французької та перської мов на мовному конкурсі, що пройшов у Парижі в 1934 році...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Що треба зробити, щоб змусити українські банки не дурити позичальників?

Економіка 82 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.09.2017 11:11 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Що треба зробити, щоб змусити українські банки не дурити позичальників?
Що треба зробити, щоб змусити українські банки не дурити позичальників?
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» розробив проект закону про фінансового омбудсмена, що буде представлений у Верховній Раді наступного тижня.

Про це «Голосу Америки» сказав керівник проекту з трансформації фінансового сектору USAID.

Омбудсмен вирішуватиме спори між банками і громадянами-позичальниками щодо проблемних споживчих кредитів. На міжнародній конференції, що відбулася у вівторок у Києві, розглядали пекучу проблему: як захистити права споживачів, які, спокушені рекламою, беруть у банках начебто «безплатні» кредити і виявляються ошуканими?

Наталя та Андрій вирішили взяти кредит у банку, надивившись рекламних роликів по телевізору. Як переконували в рекламі, споживчий кредит безкоштовний і дається під нуль відсотків річних.

ТЕЛЕРЕКЛАМА: Вітаю. У вас нуль відсотків по кредиту на 20 тисяч гривень!

Експерти USAID проаналізували кількасот рекламних матеріалів - на телебаченні, у метро, в оголошеннях газет. І всюди побачили одну й ту саму закономірність. Абсолютна більшість реклам не містять інформації стосовно вартості кредиту.

Про справжні процентні ставки позичальник дізнається зазвичай уже тоді, коли виникають проблеми зі сплатою. Тоді й виринають підводні камені, і за «безплатний кредит» часом доводиться платити в рази більше за позичену суму. Поскаржитись нікуди: хіба в той самий банк, який тебе ошукав...

Не дивно, що ринок споживчого кредитування в Україні мертвий, а серед українців побутує народна мудрість: не брати кредитів ніколи і ні за яких обставин.

Заступник керівника проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Юлія Вітка каже, що не дуже добре відбувається інформування позичальників перед тим, як вони отримують кредит.

«Рідко надається інформація в письмовому вигляді. Інформація часто не містить тієї реальної процентної ставки, яку повинен буде заплатити позичальник. Тому що ми розуміємо, що можуть бути і приховані комісії, і додаткові платежі. Не часто все це перед кредитом висвітлюється».

На жаль, в Україні недостатньо уваги приділялося ставленню до позичальників», - заявив керівник проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд.

«Система зараз працює так, що, я сказав би, треба бути дурнем (не сповна розуму), аби піти в банк чи іншу фінансову установу і взяти кредит тут в Україні».

Міжнародні експерти кажуть - щоб економіка розвивалась, Україні потрібна нова прозора система фінансових послуг, де захищені права споживачів. Першим кроком має стати новий закон «Про споживче кредитування» та інститут фінансового омбудсмена.

«Встановлюючи нові стандарти щодо розкриття інформації, а також відкидаючи оманливі практики, цей новий закон має потенціал принести справедливість на ринок споживчого кредитування. Важливо також, щоб змінилися підходи й практики як кредитодавців, так і позичальників», - наголосила директор місії USAID Сюзан Косінскі Фрітц.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Економіка»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Державне думання для українського хама чуже і незрозуміле”
В‘ячеслав Липинський

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.