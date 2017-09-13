Викраденого чекістами українця очікувано кинули за грати

Павло Гриб - чергова жертва чекістів

"Він заарештований заочно 17 серпня на два місяці. Затримали його пізніше, приблизно 25-26 серпня", - уточнив адвокат.Водночас російське агентство ТАСС зазначило, що пан Гриб "перебуває в міжнародному розшуку".Раніше керівник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич сказав ВВС Україна, що управління ФСБ Росії по Краснодарському краї повідомило про утримання Павла Гриба, який зник після поїздки до Білорусі, у СІЗО в Краснодарі.За словами дипломата, 19-річного українця затримали 25 серпня за звинуваченням у вчиненні злочину, відповідно до статті 205 Кримінального кодексу РФ - це тероризм.24 серпня він поїхав до Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype, і зник.Білоруська влада визнала, що хлопець перетнув кордон республіки.За даними МЗС України, українських дипломатів не допустили до затриманого Павла Гриба.Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.Батько Павла Гриба служив в Україні прикордонником. За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років.У них ніби зав’язались віртуальні романтичні стосунки й вони домовилися зустрітись у Білорусі.