Ситуація на фронті: війна активізується вночі

Про це повідомляє прес-центр АТО.Зокрема на Приморському напрямку вночі і зранку окупанти неприцільно били по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатомету поблизу Старогнатівки та Водяного.На Донецькому напрямку близько 6 ранку ворог відкривав вогонь з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях на околицях Авдіївки. Майже в цей же час найманці били з великокаліберних кулеметів у районі Опитного.На Луганському напрямку бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри поблизу станції Донець.Суворо дотримуючись мирних домовленостей, від початку доби сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.Минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась. Якщо до 18 години бойовики проявляли незначну активність, то ввечері і вночі ворог суттєво збільшив кількість обстрілів наших позицій, використовуючи при цьому міномети різних калібрів.Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, великокаліберних кулеметів, гранатометів російські найманці 4 рази били по наших позиціях поблизу Авдіївки. Також увечері і вночі окупанти тричі відкривали вогонь зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї по українських укріпленнях біля Пісків. Крім того, близько 20 години у районі Кам’янки ворог випустив 12 мін калібру 82 міліметри.На Приморському напрямку бойовики застосовували міномет і гранатомет поблизу Широкиного та двічі обстрілювали наші укріплення на підступах до Водяного.На Луганському напрямку єдиною гарячою точною було селище Кримське. Тут після 18 години противник тричі відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів і великокаліберних кулеметів.Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я.Двоє наших захисників отримали поранення.Враховуючи пряму загрозу життю українських військових під час обстрілів, сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь.