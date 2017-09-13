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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Ситуація на фронті: війна активізується вночі

Війна з Росією (АТО) 89 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.09.2017 22:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: війна активізується вночі
Ситуація на фронті: війна активізується вночі
Від початку доби у районі проведення АТО обстановка залишалась відносно спокійною. Як і вчора, у світлу пору доби бойовики майже припинили обстріли українських позицій. А з 5 випадків відкриття вогню з боку російських найманців, які зафіксовані з опівночі, два обстріли характеризуються як неприцільні.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зокрема на Приморському напрямку вночі і зранку окупанти неприцільно били по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатомету поблизу Старогнатівки та Водяного.

На Донецькому напрямку близько 6 ранку ворог відкривав вогонь з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях на околицях Авдіївки. Майже в цей же час найманці били з великокаліберних кулеметів у районі Опитного.

На Луганському напрямку бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри поблизу станції Донець.

Суворо дотримуючись мирних домовленостей, від початку доби сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

Минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась. Якщо до 18 години бойовики проявляли незначну активність, то ввечері і вночі ворог суттєво збільшив кількість обстрілів наших позицій, використовуючи при цьому міномети різних калібрів.

Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, великокаліберних кулеметів, гранатометів російські найманці 4 рази били по наших позиціях поблизу Авдіївки. Також увечері і вночі окупанти тричі відкривали вогонь зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї по українських укріпленнях біля Пісків. Крім того, близько 20 години у районі Кам’янки ворог випустив 12 мін калібру 82 міліметри.

На Приморському напрямку бойовики застосовували міномет і гранатомет поблизу Широкиного та двічі обстрілювали наші укріплення на підступах до Водяного.

На Луганському напрямку єдиною гарячою точною було селище Кримське. Тут після 18 години противник тричі відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я.

Двоє наших захисників отримали поранення.

Враховуючи пряму загрозу життю українських військових під час обстрілів, сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь.




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