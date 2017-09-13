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- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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До Польщі прибули американські танки та гаубиці

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Опубліковано - 13.09.2017 23:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Танк Abrams
Танк Abrams
До порту польського Гданська прибув вантаж із понад тисячею одиниць американської військової техніки. Розвантаження озброєння відбувається на тлі підготовки до початку російсько-білоруських навчань “Захід-2017”.

До порту польського Гданська в середу, 13 вересня, прибула чергова партія американської військової техніки. Серед понад тисячі одиниць озброєння - танки Abrams, гусеничні платформи Bradley та самохідні гаубиці, повідомляє агентство AP.

Дана зброя призначена для забезпечення виконання функцій дислокованими в Польщі підрозділами американської армії. Нагадаємо, у рамках стратегії НАТО зі зміцнення своїх східних кордонів та у відповідь на агресивні дії Росії США цього року направили до Польщі та країн Балтії чотири тисячі своїх військовослужбовців. Перший військовий конвой США прибув до Польщі у січні.

Прибуття чергової партії американської військової техніки відбувається на тлі підготовки до початку масштабних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017". Спільні стратегічні маневри "Захід-2017" за участі РФ та Білорусі відбудуться з 14 по 20 вересня. У навчаннях, які проходитимуть на території Білорусі та у західній частині Росії, братимуть участь, за офіційними даними, 12,7 тисячі осіб. Проте на Заході висловлюють занепокоєння, що насправді до навчань буде залучено набагато більше військових. Зокрема, міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 7 вересня заявила, що у цих навчаннях "Захід-2017" візьмуть участь понад 100 тисяч військовослужбовців.

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