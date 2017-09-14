Росія та Білорусь розпочинають навчання “Захід-2017”

Російські та білоруські військові розпочинають спільні маневри "Захід-2017". Навчання стартують у четвер, 14 вересня, й триватимуть до 20 вересня. Керуватимуть маневрами керівники генеральних штабів обох країн - перші заступники міністрів оборони РФ та Білорусі.За задумом, сторони протистояння умовно розташовані в межах реальних кордонів Білорусі. З одного боку - "Північні"(Республіка Білорусі та Російська Федерація), а з другого - "Західні". Під останніми організатори навчань розуміють коаліцію зацікавлених країн - умовні "Вейшнорія", "Весбарія" та "Лубенія". Умовна країна "Вейшнорія" розташована в північно-західній частині реальної території Білорусі.Головною причиною "загострення обстановки" за сценарієм навчань є намір "Західних" дестабілізувати ситуацію на території республіки та домогтися погіршення відносин між суб’єктами союзної держави, запевняють організатори. Також в основу задуму та теми маневрів організатори поклали події, що відбувається в країнах Близького Сходу та Європи.Росія та Білорусь запевняють, що в маневрах візьмуть участь близько 12,7 тисячі військових. При цьому на території Білорусі будуть задіяні близько 10,2 тисячі військовослужбовців, 370 одиниць бронетехніки, в тому числі 140 танків, до 150 одиниць артилерії та реактивної артилерії та понад 40 літаків і гелікоптерів.Утім, у міністерстві оборони ФРН вказували на те, що реальна кількість учасників навчань сягатиме не менше 100 тисяч військових.Нагадаємо, що в Москві неодноразово наголошували на виключно оборонному характері навчань.