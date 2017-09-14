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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Росія та Білорусь розпочинають навчання “Захід-2017”

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Опубліковано - 14.09.2017 13:31 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія та Білорусь розпочинають навчання “Захід-2017”
Росія та Білорусь розпочинають навчання “Захід-2017”
Сценарій російсько-білоруських військових навчань “Захід-2017” передбачає протистояння РФ та РБ із “західною” коаліцією.

Російські та білоруські військові розпочинають спільні маневри "Захід-2017". Навчання стартують у четвер, 14 вересня, й триватимуть до 20 вересня. Керуватимуть маневрами керівники генеральних штабів обох країн - перші заступники міністрів оборони РФ та Білорусі.

За задумом, сторони протистояння умовно розташовані в межах реальних кордонів Білорусі. З одного боку - "Північні"(Республіка Білорусі та Російська Федерація), а з другого - "Західні". Під останніми організатори навчань розуміють коаліцію зацікавлених країн - умовні "Вейшнорія", "Весбарія" та "Лубенія". Умовна країна "Вейшнорія" розташована в північно-західній частині реальної території Білорусі.

Головною причиною "загострення обстановки" за сценарієм навчань є намір "Західних" дестабілізувати ситуацію на території республіки та домогтися погіршення відносин між суб’єктами союзної держави, запевняють організатори. Також в основу задуму та теми маневрів організатори поклали події, що відбувається в країнах Близького Сходу та Європи.

Кількість учасників

Росія та Білорусь запевняють, що в маневрах візьмуть участь близько 12,7 тисячі військових. При цьому на території Білорусі будуть задіяні близько 10,2 тисячі військовослужбовців, 370 одиниць бронетехніки, в тому числі 140 танків, до 150 одиниць артилерії та реактивної артилерії та понад 40 літаків і гелікоптерів.

Утім, у міністерстві оборони ФРН вказували на те, що реальна кількість учасників навчань сягатиме не менше 100 тисяч військових.

Нагадаємо, що в Москві неодноразово наголошували на виключно оборонному характері навчань.

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