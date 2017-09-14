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- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Ситуація на фронті: вдень - майже тиша...

Війна з Росією (АТО) 36 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 14.09.2017 20:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: вдень - майже тиша...
Ситуація на фронті: вдень - майже тиша...
Упродовж сьогоднішнього дня в районі проведення АТО активність російсько-окупаційних угруповань була мінімальною.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Вздовж усієї лінії розмежування від опівночі зафіксовано 3 обстріли наших позицій, один з яких характеризується як неприцільний. Водночас навіть від цих декількох вогневих провокацій постраждали українські військові.

Так, близько 14 години внаслідок гранатометного обстрілу наших позицій поблизу селища Піски отримали поранення двоє українських військових. Їх одразу госпіталізовано, на даний момент стан поранених оцінюється як середньої важкості.

Крім того, зранку поблизу Павлополя, що на Приморському напрямку, бойовики випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри та били з гранатометів по укріпленнях сил АТО. А у районі Водяного близько 6 ранку зафіксований неприцільний обстріл.

Варто додати, що незважаючи на зниження чи підвищення активності російсько-окупаційних угруповань, українські війська перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь ворогу. Сили АТО суворо дотримуються перемир’я, проте при загостренні обстановки командири на позиціях самостійно визначають ступінь загрози особовому складу і приймають рішення на відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу в районі проведення АТО інтенсивність ворожих обстрілів дещо зменшилась. Водночас основна активність ворога, вже за типовою тактикою, була зафіксована у темну пору доби, після 18 години.

Так, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут бойовики 4 рази відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях на околицях Авдіївки. Внаслідок одного з таких обстрілів, близько 23 години отримав поранення один наш військовий. Він одразу був доставлений у найближчий військово-медичний госпіталь. На даний момент стан його здоров’я задовільний. Крім того, наприкінці доби під ворожий вогонь потрапили українські укріплення поблизу Зайцевого, Кам’янки та двічі у районі Пісків.

На Приморському напрямку російські найманці декілька разів били по наших опорних пунктах з гранатометів у районі Водяного, з озброєння БМП – біля Гнутового. А стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети застосовували на підступах до Мар’їнки і Широкиного.

На Луганському напрямку ворог обстрілював позиції сил АТО з зенітної установки поблизу Кримського, а гранатомети противника працювали біля Станиці Луганської.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії.

Під час бойових дій один наш військовий отримав поранення.

У декількох випадках, коли обстріли противника несли пряму загрозу життю наших захисників, сили АТО у відповідь відкривали вогонь на ураження.



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