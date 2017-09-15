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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Кремль впорядкує «гумконвої» в ОРДЛО

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Опубліковано - 15.09.2017 15:46 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кремль впорядкує «гумконвої» в ОРДЛО
Кремль впорядкує «гумконвої» в ОРДЛО
У Кремлі заявляють, що Росія не відмовиться від гуманітарної допомоги жителям Донбасу, але деякий перерозподіл «для упорядкування» коштів на ці цілі відбувається.

Про це сказав речник президента Росії Дмітрій Пєсков.

За його словами, «йдеться про певний перерозподіл, але це не означає, що буде якесь скорочення якихось напрямків на користь інших, мова йде просто про впорядковування».

Видання РБК повідомило з посиланням на свої джерела про те, що російський уряд з 2019 року має намір відмовитися від «гуманітарної підтримки окремих територій» (непідконтрольні українській владі території Донбасу) на користь фінансування проектів в анексованому Криму і Калінінграді.

У серпні російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, 68-го так званого «гуманітарного конвою». Від квітня Росія вдвічі скоротила частоту введення таких конвоїв – до одного разу на місяць із двох.

Ці «гуманітарні конвої» українських митних і прикордонних процедур не проходять. Дотепер українська міжвідомча група щоразу здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій, Росія вводить ці конвої через кордон в односторонньому порядку.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги». Україна щоразу наголошує, що всі ці «гумконвої» з невідомими вантажами Росія вводить в Україну незаконно, без згоди і дозволу уряду України, без участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, який відмовляється супроводжувати їх, із грубими порушеннями українського і міжнародного законодавства. Таку поведінку Росії також критикує Захід.

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