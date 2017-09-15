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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Суд арештував екс-міністра юстиції Лавриновича

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Опубліковано - 15.09.2017 16:11 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Суд арештував екс-міністра юстиції Лавриновича
Суд арештував екс-міністра юстиції Лавриновича
У п’ятницю, 15 вересня, Печерський районний суд Києва обрав екс-міністру юстиції України Олександру Лавриновичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів.

Відповідним рішенням суд задовольнив клопотання прокуратури, яка просила про арешт підозрюваного без будь-якої альтернативи.

Як повідомлялося рааніше, 6 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який привів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду.

Крім того, раніше Генпрокуратура запідозрила колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича у розтраті бюджетних коштів на загальну суму 8,5 млн грн.

7 вересня стало відомо, що ГПУ вручила підозру екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу, а вже 14 вересня ГПУ подала до суду клопотання щодо запобіжного заходу колишньому посадовцю.

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