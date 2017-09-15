Суд арештував екс-міністра юстиції Лавриновича
Відповідним рішенням суд задовольнив клопотання прокуратури, яка просила про арешт підозрюваного без будь-якої альтернативи.
Як повідомлялося рааніше, 6 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який привів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду.
Крім того, раніше Генпрокуратура запідозрила колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича у розтраті бюджетних коштів на загальну суму 8,5 млн грн.
7 вересня стало відомо, що ГПУ вручила підозру екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу, а вже 14 вересня ГПУ подала до суду клопотання щодо запобіжного заходу колишньому посадовцю.