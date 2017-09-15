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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення важких озброєнь поза визначеними місцями зберігання

Війна з Росією (АТО) 84 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 15.09.2017 17:48 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення важких озброєнь поза визначеними місцями зберігання
СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення важких озброєнь поза визначеними місцями зберігання
Протягом тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 66 одиниць військової техніки, розміщеної з порушенням узгоджених ліній відведення, з них 8 – на підконтрольній уряду території та 58 – в ОРДЛО.

Про це заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг під час прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Протягом тижня ми також зафіксували значне збільшення кількості важкого озброєння, розміщеного з порушенням узгоджених ліній відведення, зафіксувавши 66 одиниць: 8 – на підконтрольній уряду території та 58 – на не підконтрольній уряду території”, - сказав Хуг.

Він зазначив, що минулого тижня було зафіксовано 11 одиниць невідведеної техніки: 4 у підконтрольних уряду районах і 7 — на території ОРДЛО.

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