СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення важких озброєнь поза визначеними місцями зберігання

Про це заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг під час прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.“Протягом тижня ми також зафіксували значне збільшення кількості важкого озброєння, розміщеного з порушенням узгоджених ліній відведення, зафіксувавши 66 одиниць: 8 – на підконтрольній уряду території та 58 – на не підконтрольній уряду території”, - сказав Хуг.Він зазначив, що минулого тижня було зафіксовано 11 одиниць невідведеної техніки: 4 у підконтрольних уряду районах і 7 — на території ОРДЛО.