Ситуація на фронті: знову працювали міномети окупантів

Про це повідомляє прес-центр АТО.Так, на Луганському напрямку російські окупанти випустили 15 мін по наших позиціях поблизу Новотошківського.На Приморському напрямку противник тричі зі стрілецької зброї відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО в районі Талаківки. А під ворожим вогнем із гранатометів двічі опинились наші укріплення на підступах до Водяного.На Донецькому напрямку великокаліберні кулемети окупантів працювали поблизу Зайцевого та Авдіївки. А зі стрілецької зброї обстріл зафіксований біля шахти Бутівка.Загалом від опівночі незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я.В ході 5 найбільш загрозливих обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь.Втрат серед наших захисників немає.У районі проведення АТО наприкінці минулої доби обстановка дещо загострилась, проте залишилась контрольованою українською армією. Після 18 години бойовики активізували обстріли наших позицій на усіх напрямках, використовуючи при цьому міномети калібру 82 міліметри.Так, найбільш гаряче було на Приморському напрямку. Тричі з гранатометів і великокаліберних кулеметів російські найманці відкривали вогонь у районі Водяного. 7 мін калібру 82 міліметри бойовики випустили біля Мар’їнки. Також під ворожі обстріли потрапили наші укріплення на підступах до Павлополя, Талаківки, Гнутового.Неспокійно було і на Донецькому напрямку. З мінометів та озброєння БМП окупанти били по наших захисниках біля Зайцевого, з гранатометів двічі накривали Авдіївську промзону. А близько 21 години з гранатометів та кулеметів противник розпочав обстріл українських позиції неподалік шахти Бутівка. Наші бійці вогнем у відповідь примусили бойовиків до дотримання режиму тиші. На жаль, у результаті цього протистояння загинув один військовослужбовець сил АТО.На Луганському напрямку після майже тижневого затишшя російські окупанти ввечері і вночі 6 разів з мінометів, різних видів гранатометів, стрілецької зброї били по наших опорних пунктах біля Кримського.Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 28 разів порушили перемир’я.Сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь.В результаті бойових дій 1 український військовий загинув, двоє отримали поранення.