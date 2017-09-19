Ситуація на фронті: окупанти ввели в бій гаубиці

Про це повідомляє прес-центр АТО.Від опівночі обстановка найбільше загострилась на Луганському напрямку, де кількість ворожих провокацій останнім часом суттєво зростає. Так, майже з першої ночі бойовики двічі били з мінометів калібру 120 міліметрів по наших опорних пунктах на підступах до Новотошківського. А близько 7 ранку застосували артилерію калібру 152 міліметри. Також сьогодні під мінометний обстріл ворога потрапили українські укріплення біля Кримського.На Донецькому напрямку стрілецька зброя окупантів працювала поблизу Кам’янки та Майорська. А з озброєння БМП ворог бив по наших позиціях на околицях Зайцевого.Загалом від початку доби незаконні збройні формування 8 разів порушили перемир’я.Водночас, поряд з обороною лінії розмежування українські військові, які безпосередньо не задіяні на передових позиціях, продовжують вдосконалювати професійну майстерність. Так, на минулому тижні підрозділи ВДВ виконали стрибки з парашутом у районі Дружківки. Також на другій лінії оборони не припиняються заходи бойової підготовки у механізованих, мотопіхотних та гірсько-піхотних частинах.Крім того, не припиняють надавати допомогу місцевому населенню і офіцери груп цивільно-військового співробітництва, які працюють на кожному напрямку. Зокрема, силами однієї такої групи завантажили і привезли дрова для опалення Луганської обласної організації інвалідів.Минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією.Як і упродовж дня, основна активність противника ввечері фіксувалась у районі Авдіївської промзони. Тут бойовики двічі обстрілювали наші укріплення з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові жорстко відповідали ворогу, примушуючи дотримуватись режиму тиші. Крім того, близько 23 години російські окупанти випустили 7 мін калібру 82 міліметри неподалік Пісків, а з озброєння БМП відкривали вогонь біля Зайцевого.На Приморському напрямку найманці застосовували 82-міліметровий міномет і великокаліберний кулемет на підступах до Широкиного.На Луганському напрямку єдиний обстріл наших позицій за добу зафіксований поблизу Новотошківського, близько 23 години.Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 14 разів порушили перемир’я.Під час 9 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь.У результаті бойових дій двоє українських військових отримали поранення.