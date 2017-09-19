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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Ситуація на фронті: окупанти ввели в бій гаубиці

Війна з Росією (АТО) 116 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 19.09.2017 20:23 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупанти ввели в бій гаубиці
Ситуація на фронті: окупанти ввели в бій гаубиці
Упродовж сьогоднішнього дня у районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли позицій української армії.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Від опівночі обстановка найбільше загострилась на Луганському напрямку, де кількість ворожих провокацій останнім часом суттєво зростає. Так, майже з першої ночі бойовики двічі били з мінометів калібру 120 міліметрів по наших опорних пунктах на підступах до Новотошківського. А близько 7 ранку застосували артилерію калібру 152 міліметри. Також сьогодні під мінометний обстріл ворога потрапили українські укріплення біля Кримського.

На Донецькому напрямку стрілецька зброя окупантів працювала поблизу Кам’янки та Майорська. А з озброєння БМП ворог бив по наших позиціях на околицях Зайцевого.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 8 разів порушили перемир’я.

Водночас, поряд з обороною лінії розмежування українські військові, які безпосередньо не задіяні на передових позиціях, продовжують вдосконалювати професійну майстерність. Так, на минулому тижні підрозділи ВДВ виконали стрибки з парашутом у районі Дружківки. Також на другій лінії оборони не припиняються заходи бойової підготовки у механізованих, мотопіхотних та гірсько-піхотних частинах.

Крім того, не припиняють надавати допомогу місцевому населенню і офіцери груп цивільно-військового співробітництва, які працюють на кожному напрямку. Зокрема, силами однієї такої групи завантажили і привезли дрова для опалення Луганської обласної організації інвалідів.

Минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією.

Як і упродовж дня, основна активність противника ввечері фіксувалась у районі Авдіївської промзони. Тут бойовики двічі обстрілювали наші укріплення з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові жорстко відповідали ворогу, примушуючи дотримуватись режиму тиші. Крім того, близько 23 години російські окупанти випустили 7 мін калібру 82 міліметри неподалік Пісків, а з озброєння БМП відкривали вогонь біля Зайцевого.

На Приморському напрямку найманці застосовували 82-міліметровий міномет і великокаліберний кулемет на підступах до Широкиного.

На Луганському напрямку єдиний обстріл наших позицій за добу зафіксований поблизу Новотошківського, близько 23 години.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 14 разів порушили перемир’я.

Під час 9 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

У результаті бойових дій двоє українських військових отримали поранення.



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