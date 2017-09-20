Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

20 вересня 2017, середа

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень - це «Щедрик», народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring Christmas Bells. На Youtube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони переглядів...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Маскування привабливими гаслами. Хто “поклав око” на ГТС України?

Газоват 96 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 20.09.2017 13:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Маскування привабливими гаслами. Хто “поклав око” на ГТС України?
Маскування привабливими гаслами. Хто “поклав око” на ГТС України?
Плани уряду внести ПАТ “Магістральні газопроводи України” в список держкомпаній, які не підлягають приватизації, роблять неможливим залучення зовнішніх інвестицій в підтримку і розвиток газотранспортної системи України.

Про це йдеться в листі глави секретаріату Енергоспівтовариства Янеза Копача на ім’я віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, повідомляє Економічна правда.

У документі вказується, що залучення зовнішніх інвестицій в газотранспортну систему виявилося фактично заблокованим після того як влітку цього року Кабмін схвалив законопроект №6778, яким пропонується внести зміни до Закону "Про перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації".

"У законопроекті пропонується включити ПАТ "МГУ" в список підприємств, що не підлягають приватизації. Таке включення фактично означає заборону на продаж будь-якого пакету акцій МГУ будь-якому приватному інвестору", - йдеться в листі.

Копач зазначає, що залучення Україною партнера до транспортування природного газу було чітко визначено таким, що відповідає стратегічним інтересам нашої країни.

"Це допомогло б Україні позиціонувати себе як надійного партнера на європейських ринках природного газу та забезпечити собі перспективу транзиту природного газу після 2019 року (після закінчення терміну дії контракту між "Нафтогазом" і російським "Газпромом" на транзит російського газу через територію України - ЕП)", - стверджує Енергоспівтовариство.

"Пропонуючи заборонити продаж акцій МГУ третій стороні, законопроект фактично перекреслює таку можливість", - йдеться в листі.

У ньому також вказується, що Секретаріат ЕС вважає останні кроки уряду загрозою для майбутнього України як транзитера природного газу до Європи.

"На жаль, схвалення законопроекту №6778 не єдиний крок. Останнім часом ми спостерігаємо, як Міністерство енергетики фактично намагається зберегти контроль за активами з транспортування і зберігання в порушення зобов’язань України по "Договору про заснування Енергетичного співтовариства", - йдеться в тексті листа.

"Ми вважаємо, що в даний момент потрібно знайти рішення цієї проблеми, яке б дійсно відповідало інтересам України, а не інтересам окремих особистостей. Секретаріат сприятиме прийняттю такого рішення. Перш за все ми вимагаємо невідкладного відкликання законопроекту №6778", - йдеться у зверненні Копача.

ПАТ "Магістральні газопроводи України" створено в якості компанії, до якої від "Укртрансгазу" повинні були перейти функції оператора газотранспортної системи.
Законом "Про ринок природного газу" передбачена можливість залучення інвестора до роботи і управління газотранспортною системою шляхом володіння "до 49% акцій оператора ГТС".

Від "Аратти": комусь аж пече й не дає спокійно спати не прихватизована за безцінь унікальна ГТС України.

Не можна не помітити маніпулятивність аргументації панів, які виступили від імені Енерготовариства. А саме, цілком свідомо "плутаються" поняття інвестицій і власності. Причому, наявність чи відсутість інвестицій маніпулятивно прив’зується до форми власності, що є абсурдом.

Інвестор, тобто фінансовий учасник конкретного проекту, природно зацікавлений в отриманні доходу від інвестицій, а не в купівлі прав власності. Бо право власності - аж ніяк не означає гарантованого доходу.

Але право власності на майно стратегічного монополіста дає гарантований вплив на ціноутворення і конкурентноспроможність. Наприклад, саме набуття права власності на магістрану частину української ГТС - багаторічна й багатомільярдна пролема російського Газпрому. Власне, всі проекти обхідних "потоків" - результат впертості українських урядів, які відмовляли Кремлю у праві у той чи інший й спосіб поцупити унікльну транспортну систему...

Втім, історія не нова, вона виникла з 1992 р., а у 2002 р. почала набувати певних правових форм і в ній ще не поставлена крапка.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Газоват»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Люди, які ніколи не оглядалися на предків, не дбатимуть про нащадків”
Едмунд Берк

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.