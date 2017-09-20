Маскування привабливими гаслами. Хто “поклав око” на ГТС України?

Про це йдеться в листі глави секретаріату Енергоспівтовариства Янеза Копача на ім’я віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, повідомляє Економічна правда.У документі вказується, що залучення зовнішніх інвестицій в газотранспортну систему виявилося фактично заблокованим після того як влітку цього року Кабмін схвалив законопроект №6778, яким пропонується внести зміни до Закону "Про перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації"."У законопроекті пропонується включити ПАТ "МГУ" в список підприємств, що не підлягають приватизації. Таке включення фактично означає заборону на продаж будь-якого пакету акцій МГУ будь-якому приватному інвестору", - йдеться в листі.Копач зазначає, що залучення Україною партнера до транспортування природного газу було чітко визначено таким, що відповідає стратегічним інтересам нашої країни."Це допомогло б Україні позиціонувати себе як надійного партнера на європейських ринках природного газу та забезпечити собі перспективу транзиту природного газу після 2019 року (після закінчення терміну дії контракту між "Нафтогазом" і російським "Газпромом" на транзит російського газу через територію України - ЕП)", - стверджує Енергоспівтовариство."Пропонуючи заборонити продаж акцій МГУ третій стороні, законопроект фактично перекреслює таку можливість", - йдеться в листі.У ньому також вказується, що Секретаріат ЕС вважає останні кроки уряду загрозою для майбутнього України як транзитера природного газу до Європи."На жаль, схвалення законопроекту №6778 не єдиний крок. Останнім часом ми спостерігаємо, як Міністерство енергетики фактично намагається зберегти контроль за активами з транспортування і зберігання в порушення зобов’язань України по "Договору про заснування Енергетичного співтовариства", - йдеться в тексті листа."Ми вважаємо, що в даний момент потрібно знайти рішення цієї проблеми, яке б дійсно відповідало інтересам України, а не інтересам окремих особистостей. Секретаріат сприятиме прийняттю такого рішення. Перш за все ми вимагаємо невідкладного відкликання законопроекту №6778", - йдеться у зверненні Копача.ПАТ "Магістральні газопроводи України" створено в якості компанії, до якої від "Укртрансгазу" повинні були перейти функції оператора газотранспортної системи.Законом "Про ринок природного газу" передбачена можливість залучення інвестора до роботи і управління газотранспортною системою шляхом володіння "до 49% акцій оператора ГТС".комусь аж пече й не дає спокійно спати не прихватизована за безцінь унікальна ГТС України.Не можна не помітити маніпулятивність аргументації панів, які виступили від імені Енерготовариства. А саме, цілком свідомо "плутаються" поняття інвестицій і власності. Причому, наявність чи відсутість інвестицій маніпулятивно прив’зується до форми власності, що є абсурдом.Інвестор, тобто фінансовий учасник конкретного проекту, природно зацікавлений в отриманні доходу від інвестицій, а не в купівлі прав власності. Бо право власності - аж ніяк не означає гарантованого доходу.Але право власності на майно стратегічного монополіста дає гарантований вплив на ціноутворення і конкурентноспроможність. Наприклад, саме набуття права власності на магістрану частину української ГТС - багаторічна й багатомільярдна пролема російського Газпрому. Власне, всі проекти обхідних "потоків" - результат впертості українських урядів, які відмовляли Кремлю у праві у той чи інший й спосіб поцупити унікльну транспортну систему...Втім,не нова, вона виникла з 1992 р., а у 2002 р. почала набувати певних правових форм і в ній ще не поставлена крапка.