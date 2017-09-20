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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Гройсман обіцяє продовження реформи «Нафтогазу»

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Опубліковано - 20.09.2017 16:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Гройсман обіцяє продовження реформи «Нафтогазу»
Гройсман обіцяє продовження реформи «Нафтогазу»
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє продовження та прискорення реформи компанії «Нафтогаз України».

«Я гарантую, що будуть продовжені реформи і прискорені для того, щоб «Нафтогаз» був сучасною, якісною компанією, в якій впроваджено необхідні принципи корпоративного управління, щоб «Нафтогаз» перестав бути монополістом у країні», – сказав Гройсман на засіданні уряду.

Прем’єр також зазначив, що не допустить впливу будь-яких монополій на зміну цін на газ в Україні.

Крім того, він анонсував оновлення наглядової ради «Нафтогазу» спільно з «міжнародними партнерами публічно, щоб залучити в наглядову раду максимально якісні кадри».

У «Нафтогазі України» 19 вересня повідомили, що усі незалежні члени наглядової ради компанії мають намір подати у відставку через політичне втручання. У заяві компанії вказувалося, що своє рішення Пол Ворвік і Маркус Річардс пов’язують зі згортанням реформ з боку уряду.

«Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна. «Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу.

100% акцій «Нафтогазу» належать Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

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