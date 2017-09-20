Гройсман обіцяє продовження реформи «Нафтогазу»

«Я гарантую, що будуть продовжені реформи і прискорені для того, щоб «Нафтогаз» був сучасною, якісною компанією, в якій впроваджено необхідні принципи корпоративного управління, щоб «Нафтогаз» перестав бути монополістом у країні», – сказав Гройсман на засіданні уряду.Прем’єр також зазначив, що не допустить впливу будь-яких монополій на зміну цін на газ в Україні.Крім того, він анонсував оновлення наглядової ради «Нафтогазу» спільно з «міжнародними партнерами публічно, щоб залучити в наглядову раду максимально якісні кадри».У «Нафтогазі України» 19 вересня повідомили, що усі незалежні члени наглядової ради компанії мають намір подати у відставку через політичне втручання. У заяві компанії вказувалося, що своє рішення Пол Ворвік і Маркус Річардс пов’язують зі згортанням реформ з боку уряду.«Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна. «Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу.100% акцій «Нафтогазу» належать Міністерству економічного розвитку і торгівлі.