Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

20 вересня 2017, середа

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

НАК “Нафтогаз” подав позов проти РФ. яка поцупила майно і активи

Правосуддя 46 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 20.09.2017 16:52 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

НАК “Нафтогаз” подав позов проти РФ. яка поцупила майно і активи
НАК “Нафтогаз” подав позов проти РФ. яка поцупила майно і активи
Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” подала до трибуналу, сформованого при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі, позовну заяву про відшкодування збитків, спричинених незаконним захопленням Російською Федерацією активів групи у Криму.

Про це на сайті "Нафтогазу" повідомляється у середу, 20 вересня. До позову приєднались шість компаній, що входять у групу "Нафтогаз": "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Лікво", "Укргазвидобування", "Укртранснафта" та "Газ України".

Збитки групи "Нафтогаз" внаслідок окупації Криму на даний час оцінюються на суму близько п’яти мільярдів доларів. Винесення трибуналом рішення по справі заплановано до кінця 2018 року.

"Нафтогаз" та компанії групи ініціювали це арбітражне провадження у жовтні 2016 року відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відомої як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.

Для забезпечення правової допомоги "Нафтогаз" залучив міжнародну юридичну компанію Covington&Burling LLP, яка має досвід захисту інтересів клієнтів у процесах проти Росії. Зокрема, компанія представляла інтереси інвесторів нафтової компанії ЮКОС у спорі проти РФ і домоглася рішення суду про відшкодування 60 мільярдів доларів.

Загалом українські компанії подали вже сім позовів з питань захисту інвестицій проти РФ. Свої позови пред’являли "Укрнафта", "Ощадбанк", аеропорт "Бельбек", Приватбанк, "Лугзор", "Стабіл" та "Еверест".

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Правосуддя»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда”
Фрідріх Ніцше

 
Реклама на порталі
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.