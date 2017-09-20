НАК “Нафтогаз” подав позов проти РФ. яка поцупила майно і активи

Про це на сайті "Нафтогазу" повідомляється у середу, 20 вересня. До позову приєднались шість компаній, що входять у групу "Нафтогаз": "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Лікво", "Укргазвидобування", "Укртранснафта" та "Газ України".Збитки групи "Нафтогаз" внаслідок окупації Криму на даний час оцінюються на суму близько п’яти мільярдів доларів. Винесення трибуналом рішення по справі заплановано до кінця 2018 року."Нафтогаз" та компанії групи ініціювали це арбітражне провадження у жовтні 2016 року відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відомої як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.Для забезпечення правової допомоги "Нафтогаз" залучив міжнародну юридичну компанію Covington&Burling LLP, яка має досвід захисту інтересів клієнтів у процесах проти Росії. Зокрема, компанія представляла інтереси інвесторів нафтової компанії ЮКОС у спорі проти РФ і домоглася рішення суду про відшкодування 60 мільярдів доларів.Загалом українські компанії подали вже сім позовів з питань захисту інвестицій проти РФ. Свої позови пред’являли "Укрнафта", "Ощадбанк", аеропорт "Бельбек", Приватбанк, "Лугзор", "Стабіл" та "Еверест".