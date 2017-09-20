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Захистити від агресії. Важливі заяви про Україну, які пролунали з трибуни Генасамблеї ООН

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Опубліковано - 20.09.2017 20:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Захистити від агресії. Важливі заяви про Україну, які пролунали з трибуни Генасамблеї ООН
Захистити від агресії. Важливі заяви про Україну, які пролунали з трибуни Генасамблеї ООН
Відразу кілька лідерів країн зачепили тему України під час своїх виступів на 72 сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Тиждень важливі для України заяви, які пролунали з трибуни Генасамблеї ООН.

Першим про Україну заговорив президент США Дональд Трамп під час своєї дебютної промова з трибуни Генеральної асамблеї. Він закликав поважати суверенітет кожної країни - від України до Південнокитайського моря.

"Ми повинні виконати свій суверенний борг перед людьми, яких ми сумлінно представляємо. Необхідно захищати свої країни, їхні інтереси, необхідно виключати загрози суверенітету, починаючи від України до Південнокитайського моря. Ми повинні відстоювати повагу до кордонів і повагу до культури, мирного взаємодії", - зазначив він.

У своєму виступі президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в Україні та Грузії були порушені основоположні принципи ООН про недоторканність кордонів держав і відмову від використання збройних сил у вирішенні конфліктів.

Наступним у своєму виступі заговорив про Україну президент Франції Еммануель Макрон. "В Україні ми теж повинні домогтися виконання зобов’язань, що були взяті. Ми маємо досягти встановлення режиму припинення вогню, справжнього припинення вогню, поступово, як ми це робили спільно з Німеччиною, щоб ті сторони, які там є, дотримувалися міжнародного права і в результаті вийшли на закінчення конфлікту", - сказав він.

Найбільш чітке з усіх повідомлень про Україну на Генасамблеї​ було у виспуті президента Литви Далі Ґрібаускайте. Яскравим показником цього було те, що перед її виступом російська делегація покинула зал засідань.

"Попри особливу відповідальність, яку поклали на РФ - захист міжнародного миру як постійного члена Ради безпеки - Росія порушує статут ООН. Вона напала на Грузію, незаконно анексувала Крим і безпосередньо бере участь у війні на сході України", - підкреслила президент Литви.

"Сьогодні слово "мир" - дуже складне. Авторитарний режим продовжує вбивати. Сьогодні увага націлене на Північну Корею і на деякі інші регіони. Однак ті самі методи шантажу, знущань та агресії використовуються і в Росії і Україні, і вздовж східного кордону НАТО. В той момент, коли проходить це засідання, близько 100 тисяч російських військових беруть участь в навчаннях "Захід-2017". Кремль зараз відпрацьовує сценарій нападу на своїх сусідів. Вони готують своїх військовослужбовців до нападу на Захід", - додала вона.

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