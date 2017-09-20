У миротворчій місії ООН на Донбасі нема місця для представників агресора

Про це Президент сказав під час виступу на на 72-й сесії Генасамблеї ООН.Президент нагадав, що «нещодавні гібридні «миротворчі пропозиції» від Москви є ще одним прикладом справжніх амбіцій Росії, яка прагне легалізувати своїх маріонеток та заморозити конфлікт назавжди».«Ми вітатимемо будь-яку пропозицію, що принесе мир в нашу країну. Переконані, що повноцінна миротворча операція ООН є єдиним ефективним рішенням для деескалації, захисту народу України та для наближення нас до політичного врегулювання», - наголосив Петро Порошенко.Президент наголосив, що саме тому мандат миротворців повинен покривати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський державний кордон.«Це обов’язкова умова. Поки кордон використовується як ключовий шлях для постачання озброєння та особового складу на Донбас, доти не буде миру в моїй країні», - підкреслив Глава держави.Він зазначив, що в основі цієї місії мають бути керівні принципи миротворчої діяльності ООН, одним з яких є неупередженість миротворців.«У такій місії нема місця для представників агресора. Вони не можуть бути її частиною за визначенням»,- сказав Президент та наголосив, що будь-яке зловживання миротворчими інструментами ООН для закріплення наживи агресії є неприйнятним.«Якщо ми маємо можливість принести мир у серце Європи – то для цього повинні визначити правильні параметри», - підкреслив Петро Порошенко.Президент акцентував на тому, що повноцінна міжнародна присутність може також допомогти впоратися зі зростанням терористичної діяльності на територіях, які зачепив конфлікт. При цьому він зазначив, що терористичний компонент гібридної війни Росії проти України є чітко вираженим і став реальністю щоденного життя на Донбасі.