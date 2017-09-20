Ситуація на фронті: майже спокійний день
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Єдиний обстріл наших позицій зафіксований вночі поблизу селища Водяне, що на Приморському напрямку. Тут російські окупанти близько години били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Водночас, на тимчасово окупованих територіях бойовики й надалі продовжують тотальну мілітаризацію Донбасу. Так, нещодавно російські найманці розпочали командно-штабні навчання так званих 1 та 2 армійських корпусів, які проводяться на єдиному оперативному фоні, за єдиним замислом із стратегічним командно-штабним навчанням збройних сил РФ “Запад-2017”.
На початку цих навчань зафіксовані кричущі факти крадіжок військового майна бойовиками. Зокрема, за оперативними даними, під час руху колони техніки 2 окремої мотострілецької бригади раптово закінчилось пальне у більшості бойових машин. У результаті, заходи з висування техніки бригади на полігон було
призупинено і розпочато розслідування щодо встановлення винних у розкраданні пального.
Проте минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання й надалі продовжили обстріли позицій української армії, поодиноко використовуючи міномети різних калібрів.
Так, на Донецькому напрямку активність ворога зберігалась у районі Авдіївської промзони. Тут після 18 години бойовики тричі били по наших опорних пунктах з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, під ворожі обстріли потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорська, Верхньоторецького та Невельського. А близько 20 години противник випустив 10 мін калібру 120 міліметрів та застосовував озброєння БМП біля Пісків.
На Луганському напрямку окупанти вночі обстріляли з гранатометів наші опорні пункти на околицях Станиці Луганської, а з мінометів били поблизу Новозванівки
На Приморському напрямку під ворожий вогонь великокаліберних кулеметів тричі потрапили українські захисники Водяного.
Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я.
Майже на кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали вогнем зі зброї, не забороненої мирними домовленостями.
Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.