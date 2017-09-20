Ситуація на фронті: майже спокійний день

Про це повідомляє прес-центр АТО.Єдиний обстріл наших позицій зафіксований вночі поблизу селища Водяне, що на Приморському напрямку. Тут російські окупанти близько години били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.Водночас, на тимчасово окупованих територіях бойовики й надалі продовжують тотальну мілітаризацію Донбасу. Так, нещодавно російські найманці розпочали командно-штабні навчання так званих 1 та 2 армійських корпусів, які проводяться на єдиному оперативному фоні, за єдиним замислом із стратегічним командно-штабним навчанням збройних сил РФ “Запад-2017”.На початку цих навчань зафіксовані кричущі факти крадіжок військового майна бойовиками. Зокрема, за оперативними даними, під час руху колони техніки 2 окремої мотострілецької бригади раптово закінчилось пальне у більшості бойових машин. У результаті, заходи з висування техніки бригади на полігон булопризупинено і розпочато розслідування щодо встановлення винних у розкраданні пального.Проте минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання й надалі продовжили обстріли позицій української армії, поодиноко використовуючи міномети різних калібрів.Так, на Донецькому напрямку активність ворога зберігалась у районі Авдіївської промзони. Тут після 18 години бойовики тричі били по наших опорних пунктах з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, під ворожі обстріли потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорська, Верхньоторецького та Невельського. А близько 20 години противник випустив 10 мін калібру 120 міліметрів та застосовував озброєння БМП біля Пісків.На Луганському напрямку окупанти вночі обстріляли з гранатометів наші опорні пункти на околицях Станиці Луганської, а з мінометів били поблизу НовозванівкиНа Приморському напрямку під ворожий вогонь великокаліберних кулеметів тричі потрапили українські захисники Водяного.Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я.Майже на кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали вогнем зі зброї, не забороненої мирними домовленостями.Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.