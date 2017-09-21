Росія продовжує порушувати суверенітет сусідів, намагаючись силою переписати міжнародні кордони
"Збереження миру - в основі місії ООН", - відзначив Пенс.
Він наголосив на викликах які стоять перед світом. "Нам знову загрожують ті, хто хоче посіяти хаос та зруйнувати мир і процвітання. В Східній Європі, Росія продовжує порушувати суверенітет своїх сусідів, намагаючись силою переписати міжнародні кордони", - заявив Пенс. Серед інших викликів він наголосив на «варварських нападах» ісламських терористів в Європі та режимі Північної Кореї. Пенс привітав введення нових санкцій проти Північної Кореї і виступив за нарощення тиску.
"ООН і, зокрема, Рада Безпеки має робити набагато більше для захисту миру, протидії загрозі, що надходить з Північної Кореї", - наголосив Пенс