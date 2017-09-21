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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Росія продовжує порушувати суверенітет сусідів, намагаючись силою переписати міжнародні кордони

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Опубліковано - 21.09.2017 10:34 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія продовжує порушувати суверенітет сусідів, намагаючись силою переписати міжнародні кордони
Росія продовжує порушувати суверенітет сусідів, намагаючись силою переписати міжнародні кордони
«Президент Трамп та я переконані, що ООН має зробити миротворчі місії більш ефективними, підзвітними і такими, що заслуговують на довіру», - заявив віце-президент США Майкл Пенс, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченій миротворчим операціям ООН.

"Збереження миру - в основі місії ООН", - відзначив Пенс.

Він наголосив на викликах які стоять перед світом. "Нам знову загрожують ті, хто хоче посіяти хаос та зруйнувати мир і процвітання. В Східній Європі, Росія продовжує порушувати суверенітет своїх сусідів, намагаючись силою переписати міжнародні кордони", - заявив Пенс. Серед інших викликів він наголосив на «варварських нападах» ісламських терористів в Європі та режимі Північної Кореї. Пенс привітав введення нових санкцій проти Північної Кореї і виступив за нарощення тиску.

"ООН і, зокрема, Рада Безпеки має робити набагато більше для захисту миру, протидії загрозі, що надходить з Північної Кореї", - наголосив Пенс

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