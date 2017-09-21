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Рада Безпеки ООН схвалила реформу миротворчих операцій

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Опубліковано - 21.09.2017 11:52 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Рада Безпеки ООН схвалила реформу миротворчих операцій
Рада Безпеки ООН схвалила реформу миротворчих операцій
Рада Безпеки ООН схвалила реформу механізму своїх миротворчих операцій.

Вони повинні проходити "більш відповідально, прозоро і ефективно", наголошується у резолюції, яку ухвалили усі 15 країн-членів Радбезу в середу, 20 вересня. Документ також передбачає більш активну участь Африканського союзу в таких місіях - щоб досягти "найвищої дієвості та результативності". На даний час "блакитні шоломи" ООН знаходяться переважно в Африці та країнах Близького Сходу.

За словами прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей, яка брала участь у засіданні Радбезу, для ефективного планування миротворчих місій слід "чітко уявляти, чого саме вони повинні досягти".

Раніше у вівторок президент України Петро Порошенко на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Україна вважає розгортання повноцінної миротворчої операції ООН єдиним ефективним рішенням для деескалації конфлікту на Донбасі, додавши, що миротворці повинні бути неупередженими.

Бюджет миротворчих операцій ООН на 2017 та 2018 роки становить 6,8 мільярда доларів. Резолюція, ухвалена Радою Безпеки, передбачає часткове фінансування операцій Африканського союзу з внесків ООН.

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