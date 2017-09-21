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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Миротворці в ОРДЛО. Кремль наполягає на виконанні своїх пропагандистських міфів

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Опубліковано - 21.09.2017 14:42 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Миротворці в ОРДЛО. Кремль наполягає на виконанні своїх пропагандистських міфів
Миротворці в ОРДЛО. Кремль наполягає на виконанні своїх пропагандистських міфів
В МЗС РФ заявили, що не бачать ніякого сенсу в розгортанні місії ООН на російсько-українському кордоні, оскільки “Росія не є стороною в цьому конфлікт”.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Гєннадій Гатілов, повідомляє ТАСС.

"Вони (представники України - Ред.) хочуть розгортання оонівців по всій території України, включаючи російсько-український кордон. Росія не є стороною в цьому конфлікті, тому немає ніякого сенсу в розгортанні миротворців на кордоні", - сказав він.

"Українці все перевертають з ніг на голову - насамперед вони хочуть перекрити кордон Росії з Україною, а потім вже вирішувати чи не вирішувати питання, пов’язані з іншими аспектами врегулювання", - зазначив він.

"Такий підхід ми не розділяємо, оскільки він суперечить мінським домовленостям", - сказав Гатілов.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час свого виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що мандат миротворців ООН на Донбасі повинен включати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський кордон.

"Мандат миротворців повинен покривати усю окуповану територію, включаючи російсько-український державний кордон. Це обов’язково, бо поки що кордон використовується як головний шлях для постачання озброєння, особливо військових на Донбас", - заявив Порошенко.

Раніше в РФ заявляли, що не бачать логіки у пропозиції Держдепу США щодо розміщення миротворців ООН на кордоні Росії та України.

Спецпредставник США з питання України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію "справжньою" і гідної підтримки.

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