Миротворці в ОРДЛО. Кремль наполягає на виконанні своїх пропагандистських міфів

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Гєннадій Гатілов, повідомляє ТАСС."Вони (представники України - Ред.) хочуть розгортання оонівців по всій території України, включаючи російсько-український кордон. Росія не є стороною в цьому конфлікті, тому немає ніякого сенсу в розгортанні миротворців на кордоні", - сказав він."Українці все перевертають з ніг на голову - насамперед вони хочуть перекрити кордон Росії з Україною, а потім вже вирішувати чи не вирішувати питання, пов’язані з іншими аспектами врегулювання", - зазначив він."Такий підхід ми не розділяємо, оскільки він суперечить мінським домовленостям", - сказав Гатілов.Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час свого виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що мандат миротворців ООН на Донбасі повинен включати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський кордон."Мандат миротворців повинен покривати усю окуповану територію, включаючи російсько-український державний кордон. Це обов’язково, бо поки що кордон використовується як головний шлях для постачання озброєння, особливо військових на Донбас", - заявив Порошенко.Раніше в РФ заявляли, що не бачать логіки у пропозиції Держдепу США щодо розміщення миротворців ООН на кордоні Росії та України.Спецпредставник США з питання України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію "справжньою" і гідної підтримки.