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«Захід-2017». Війська РФ провели репетицію масованого ракетно-ядерного удару

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Опубліковано - 21.09.2017 17:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

«Захід-2017». Війська РФ провели репетицію масованого ракетно-ядерного удару
«Захід-2017». Війська РФ провели репетицію масованого ракетно-ядерного удару
20 вересня поточного року Російською Федерацією завершено активну фазу стратегічних командно-штабних навчань (СКШН) ЗС РФ «Запад-2017». На останньому етапі було відпрацьовано умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів усіх трьох компонентів ядерної тріади.

Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі для ЗМІ.

За його словами, під час останнього дня навчань для відпрацювання ракетно-ядерного удару залучалися шість літаків дальньої авіації Ту-95МС та Ту-22М3, які виконували польоти у повітряному просторі Баренцового, Балтійського та Норвезького морів. «Ракетні війська стратегічного призначення були представлені бойовим розрахунком зі складу 14-ї ракетної дивізії, який здійснив навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс» з космодрому Плесецьк (Архангельська обл.) по цілях на полігоні «Кура» (півострів Камчатка). Ракетним підводним крейсером стратегічного призначення «Дмитрий Донской» Північного флоту РФ здійснено електронний пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування», - повідомив він.

Окрім того, за інформацією Турчинова, було виконано ракетні стрільби по морських цілях: в акваторії моря Лаптєвих - бойовими розрахунками берегових ракетних комплексів «Рубеж», та в акваторії Баренцового моря - корабельним угрупованням Північного флоту на чолі з важким атомним ракетним крейсером «Петр Великий» та бойовими розрахунками берегового ракетного комплексу «Бастион» зі складу 536-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади.

«Відпрацювання масованого ракетно-авіаційного удару ЗС РФ вчергове підтверджує агресивність і наступальний характер зовнішньої і безпекової політики Росії, її готовність до ескалації напруженості із Заходом аж до ведення повномасштабної війни, та демонструє прагнення Росії до домінування в Європі», - наголосив Секретар РНБО України, додавши, що активні заходи з боку Сил Альянсу і ЗС США з моніторингу російської військової активності свідчать «про повне розуміння західними військовими масштабів російської воєнної загрози».

«Після завершення виконання учбово-бойових завдань у рамках СКШН «Захід-2017» з 21 вересня цього року заплановане вибуття до Росії особового складу, військової техніки та озброєння з полігонів, розташованих на території Білорусі. Україна разом із державами-партнерами буде пильно відстежувати виведення російських військ з Білорусі і повернення їх до пунктів постійної дислокації», - резюмував Турчинов.

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