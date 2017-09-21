Жертви пропаганди. Українські військові обурилися на Apple через ролик з “російським кіборгом”

Українські військові висловили обурення рекламним роликом компанії Apple про нові годинники, у якому згадується історія "російського кіборга". Вони записали відеозвернення, у якому просять компанію прокоментувати інцидент.12 вересня у США під час презентації нового годинника Apple Watch Series 3 компанія показала рекламні ролики із історіями людей зі всього світу. В одному з них показали історію "кіборга з Росії". Уролику знявся російський ведучий "Матч ТВ" із протезом ноги Дмітрій Ігнатов, який назвав себе "кіборгом з Росії". Ігнатов зачитав російською мовою свою частину листа, адресованого гендиректору корпорації "Apple Inc" Тіму Куку. Лист починаєтсья словами: "Вам пише кіборг із Росії". Далі мова йде про те, що Ігнатов займається плаванням і вимірює за допомогою годинника Apple Watch 3 активність у басейні.Як відомо, "кіборгами" в Україні називають бійців ЗСУ та добровольців, які обороняли Донецький аеропорт від бойовиків у 2014 році.З англійської слово "cyborg" дослівно перекладається як "напівлюдина", "напівмашина", хвора людина, життя якої підтримується штучним органом або органами.Українські "кіборги" вважають, що компанія, використовуючи в ролику словосполучення "російський кіборг", свідомо чи несвідомо підтримує пропаганду Росії у війні проти України."Дорогий Apple, я – український "кіборг". Я знаю, ви це побачите. Але я не певен, що ви знаєте, чому ваша реклама обурює мене та мою країну… У 2014 році на мою країну напали регулярні війська Російської Федерації і підтримані Росією бойовики. Я пішов її захистити. Вони самі називали мене "кіборгом", бо я виживав настільки довго, що вони не могли у це повірити", – йдеться у відеозверненні."Ми закликаємо до термінового виправлення рекламного відео та письмового вибачення перед "кіборгами" – живими та полеглими, котрі воювали на передовій за нашу з вами демократію проти військ РФ. З нетерпінням чекаємо на вашу відповідь", – підкреслили "кіборги".