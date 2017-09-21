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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Жертви пропаганди. Українські військові обурилися на Apple через ролик з “російським кіборгом”

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Опубліковано - 21.09.2017 19:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Жертви пропаганди. Українські військові обурилися на Apple через ролик з “російським кіборгом”
Жертви пропаганди. Українські військові обурилися на Apple через ролик з “російським кіборгом”
Українські “кіборги” вважають, що компанія, використовуючи в ролику словосполучення “російський кіборг”, свідомо чи несвідомо підтримує пропаганду Росії у війні проти України.

Українські військові висловили обурення рекламним роликом компанії Apple про нові годинники, у якому згадується історія "російського кіборга". Вони записали відеозвернення, у якому просять компанію прокоментувати інцидент.

12 вересня у США під час презентації нового годинника Apple Watch Series 3 компанія показала рекламні ролики із історіями людей зі всього світу. В одному з них показали історію "кіборга з Росії". Уролику знявся російський ведучий "Матч ТВ" із протезом ноги Дмітрій Ігнатов, який назвав себе "кіборгом з Росії". Ігнатов зачитав російською мовою свою частину листа, адресованого гендиректору корпорації "Apple Inc" Тіму Куку. Лист починаєтсья словами: "Вам пише кіборг із Росії". Далі мова йде про те, що Ігнатов займається плаванням і вимірює за допомогою годинника Apple Watch 3 активність у басейні.

Як відомо, "кіборгами" в Україні називають бійців ЗСУ та добровольців, які обороняли Донецький аеропорт від бойовиків у 2014 році.

З англійської слово "cyborg" дослівно перекладається як "напівлюдина", "напівмашина", хвора людина, життя якої підтримується штучним органом або органами.

Українські "кіборги" вважають, що компанія, використовуючи в ролику словосполучення "російський кіборг", свідомо чи несвідомо підтримує пропаганду Росії у війні проти України.

"Дорогий Apple, я – український "кіборг". Я знаю, ви це побачите. Але я не певен, що ви знаєте, чому ваша реклама обурює мене та мою країну… У 2014 році на мою країну напали регулярні війська Російської Федерації і підтримані Росією бойовики. Я пішов її захистити. Вони самі називали мене "кіборгом", бо я виживав настільки довго, що вони не могли у це повірити", – йдеться у відеозверненні.

"Ми закликаємо до термінового виправлення рекламного відео та письмового вибачення перед "кіборгами" – живими та полеглими, котрі воювали на передовій за нашу з вами демократію проти військ РФ. З нетерпінням чекаємо на вашу відповідь", – підкреслили "кіборги".




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