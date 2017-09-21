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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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США повністю підтримують пропозиції України щодо розміщення на окупованій території миротворців з мандатом ООН

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Опубліковано - 21.09.2017 20:25 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

США повністю підтримують пропозиції України щодо розміщення на окупованій території миротворців з мандатом ООН
США повністю підтримують пропозиції України щодо розміщення на окупованій території миротворців з мандатом ООН
«Відбулася дуже жвава, детальна дискусія щодо аспектів майбутньої співпраці України та Сполучених Штатів», - повідомив Президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі із Президентом США Дональдом Трампом у ході робочої поїздки до Сполучених Штатів.

«США повністю підтримали пропозицію України, мої пропозиції, які були озвучені ще у 2015 році, щодо розміщення на окупованій території миротворців з мандатом Організації Об’єднаних Націй», - заявив Петро Порошенко, передає прес-служба Президента України.

При цьому він наголосив: «Української позиції, яка передбачає мандат на усю окуповану територію на сході України, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, яка виключить можливість проникнення російських військ, російського озброєння і справді буде слугувати справі миру».

Президент України також повідомив, що Україна та США домовилися, що «нашою головною метою є деокупація, відновлення суверенітету України і якомога скоріше привнесення миру на українську землю». «Це те, чого хочу я, як український Президент. І це те, в чому нас підтримують ключові держави світу. Це надзвичайно важливо», - наголосив Глава держави.

Президент також зазначив, що в цілому увага до нашої країни є надзвичайно високою з боку світових лідерів. І це підтверджують їх виступи як в Раді безпеки ООН, так і під час Генеральної Асамблеї ООН.

«Для мене, як для Президента, думаю що й для усіх українців, було дуже важливо почути повну і потужну підтримку реформ, які відбуваються в Україні і позитивну оцінку результатів, які ми цими реформами досягнули. Це надзвичайно важливо для нас», - наголосив Петро Порошенко.

Він також повідомив, що в ході зустрічі було досягнуто домовленостей про ефективне продовження співпраці у підтримці реформ в Україні.

В зустрічі Президентів також взяли участь Віце-президент США Майк Пенс, Державний секретар США Рекс Тіллерсон, Радник Президента США з національної безпеки Герберт МакМастер, Спеціальний представник Президента США по Україні Курт Волкер, інші офіційні особи.

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