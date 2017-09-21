США повністю підтримують пропозиції України щодо розміщення на окупованій території миротворців з мандатом ООН

«США повністю підтримали пропозицію України, мої пропозиції, які були озвучені ще у 2015 році, щодо розміщення на окупованій території миротворців з мандатом Організації Об’єднаних Націй», - заявив Петро Порошенко, передає прес-служба Президента України.При цьому він наголосив: «Української позиції, яка передбачає мандат на усю окуповану територію на сході України, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, яка виключить можливість проникнення російських військ, російського озброєння і справді буде слугувати справі миру».Президент України також повідомив, що Україна та США домовилися, що «нашою головною метою є деокупація, відновлення суверенітету України і якомога скоріше привнесення миру на українську землю». «Це те, чого хочу я, як український Президент. І це те, в чому нас підтримують ключові держави світу. Це надзвичайно важливо», - наголосив Глава держави.Президент також зазначив, що в цілому увага до нашої країни є надзвичайно високою з боку світових лідерів. І це підтверджують їх виступи як в Раді безпеки ООН, так і під час Генеральної Асамблеї ООН.«Для мене, як для Президента, думаю що й для усіх українців, було дуже важливо почути повну і потужну підтримку реформ, які відбуваються в Україні і позитивну оцінку результатів, які ми цими реформами досягнули. Це надзвичайно важливо для нас», - наголосив Петро Порошенко.Він також повідомив, що в ході зустрічі було досягнуто домовленостей про ефективне продовження співпраці у підтримці реформ в Україні.В зустрічі Президентів також взяли участь Віце-президент США Майк Пенс, Державний секретар США Рекс Тіллерсон, Радник Президента США з національної безпеки Герберт МакМастер, Спеціальний представник Президента США по Україні Курт Волкер, інші офіційні особи.