Північнокорейська криза. Диктатор видав чергову порцію лайки і погроз

У безпрецедентній особистій заяві у державних засобах масової інформації, Кім Чен Ин сказав, що Дональд Трамп "дорого заплатить" за свою нещодавню промову в ООН.Президент США у вівторок в ООН заявив, що Америка знищить Північну Корею, якщо їй доведеться захищати себе чи своїх союзників.Пан Трамп також глумливо назвав Кіма "ракетоменом" у "місії самогубств".Кім Чен Ин сприйняв погрози від Трампа серйозно. У своїй промові у відповідь він назвав слова Трампа "божевільною дурницею"."Оскільки Трамп перед обличчям світу пішов на заперечення і образу самого існування мене, нашої держави і найжорстокішим способом оголосив війну з метою знищення нашої Республіки, ми, зі свого боку, серйозно врахуємо адекватні, небувалі в історії відповідні наджорсткі заходи", - заявив Кім Чен Ин."Шизофренічний припадок президента США позбавляє навіть нормальну людину здорового розуму і стриманості...Божевільного американського дідугана неодмінно будуть приборкувати вогнем", - заявив він.Міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йонг-Хо, який раніше порівнював промову пана Трампа з "гавкотом собаки", попередив, що Пхеньян може випробувати водневу бомбу в Тихому океані у відповідь на погрози президента США."Це може бути найсильніша детонація бомби у Тихому океані", - сказав пан Рі, якого цитує інформаційне агентство Yonhap у Південній Кореї.Останні місяці риторика між США та КНДР стає все більш напруженою. Північна Корея провела безпрецедентні випробовування ракет, попри міжнародне засудження.Дональд Трамп анонсував нові санкції щодо Північної Кореї через її ядерну програму. Таке рішення президент США ухвалив менше, ніж два тижні після того, як ООН запровадила нові санкції щодо Пхеньяну.Санкції, накладені 12 вересня Радбезом ООН на КНДР, передбачають повну заборону на експорт текстильної продукції, обмеження на закупівлю Пхеньяном нафтопродуктів та обмеження імпорту сирої нафти.Відтепер Північна Корея зможе закупати не більш ніж 2 млн барелів нафтопродуктів на рік - проти сьогоднішніх 4,5 млн барелей.