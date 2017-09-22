Миротворці в ОРДЛО. Кремль панічно боїться міжнародної місії на окупованому кордоні

Про це пише ТАСС із посиланням на його заяву журналістам."Суть російської пропозиції, російської ініціативи полягає в тому, що ця місія ООН могла б забезпечувати безпеку співробітників місії ОБСЄ в тих місцях, де співробітники місії ОБСЄ виконують свої функції", - сказав Пєсков."Але при цьому мова не йде про розміщення місії ООН на кордоні", - додав він.Прес-секретар Путіна стверджує, що розміщення миротворців на російсько-українському кордоні протирічить Мінським домовленостям.Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки виступаютьмиротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією.