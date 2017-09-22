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Миротворці в ОРДЛО. Кремль панічно боїться міжнародної місії на окупованому кордоні

Імперія «Совок» 93 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.09.2017 15:16 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Миротворці в ОРДЛО. Кремль панічно боїться міжнародної місії на окупованому кордоні
Миротворці в ОРДЛО. Кремль панічно боїться міжнародної місії на окупованому кордоні
Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявляє, що миротворці ООН могли б забезпечувати безпеку співробітників ОБСЄ на Донбасі, але мова не йде про їхнє розміщення на російсько-українському кордоні.

Про це пише ТАСС із посиланням на його заяву журналістам.

"Суть російської пропозиції, російської ініціативи полягає в тому, що ця місія ООН могла б забезпечувати безпеку співробітників місії ОБСЄ в тих місцях, де співробітники місії ОБСЄ виконують свої функції", - сказав Пєсков.

"Але при цьому мова не йде про розміщення місії ООН на кордоні", - додав він.

Прес-секретар Путіна стверджує, що розміщення миротворців на російсько-українському кордоні протирічить Мінським домовленостям.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією.

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