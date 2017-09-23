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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Ситуація на фронті: окупанти змінили тактику і гатять з мінометів вдень

Війна з Росією (АТО) 101 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 23.09.2017 16:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупанти змінили тактику і гатять з мінометів вдень
Ситуація на фронті: окупанти змінили тактику і гатять з мінометів вдень
У районі проведення АТО бойовики не припиняють обстріли українських позицій. Якщо до п’ятниці ворог у світлу пору доби дотримувався режиму тиші, то тепер проросійські найманці застосовували як гранатомети, так і міномети різних калібрів.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Приморському напрямку у п’ятницю, близько 13 години російські окупанти били із мінометів калібру 120 та 82 міліметри по наших опорних пунктах біля Красногорівки. Також двічі під вогонь з гранатометів різних видів потрапили укріплення сил АТО поблизу Талаківки.

На Донецькому напрямку противник декілька разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював Авдіївську промзону та підступи до Зайцевого. А близько 9 ранку, внаслідок ворожого вогню зі стрілецької зброї, біля Невельського отримав поранення один український захисник. Зараз він перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний.

На Луганському напрямку зафіксований один обстріл.

Вночі бойовики випустили дві міни калібру 82 міліметри та били з гранатомету поблизу Кримського.

Незважаючи на збройні провокації ворога, сили АТО продовжують опікуватись цивільним населенням Донбасу, яке теж потерпає від злочинів російських загарбників. Так, у Світлодарську та Луганському офіцери Цивільно-військового співробітництва передали місцевим учням шкільні ранці та найбільш необхідне для навчання канцелярське приладдя. А у Авдіївці, Кам’янці, Жованці, Верхньоторецькому малозабезпечені сім’ї отримують від військових питну воду, продукти першої необхідності та засоби гігієни.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалася напруженою, проте повністю контрольованою силами АТО.

Після 18 години противник продовжив обстріли українських позицій на Приморському та Донецькому напрямках.

Так, увечері і вночі бойовики тричі били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та Кам’янки. З цієї ж зброї двічі російські найманці відкривали вогонь на околицях Зайцевого і Невельського. Також під обстрілами ворога опинились наші опорні пункти поблизу шахти Бутівка і Пісків.

На Приморському напрямку окупанти застосовували автоматичні гранатомети біля Водяного, а кулемети - неподалік Гнутового. Крім того, під кулеметний вогонь бойовиків потрапили укріплення сил АТО на підступах до Талаківки і Павлополя.

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я.

Українські військові 19 разів жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями.

Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення.



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