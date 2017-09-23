Ситуація на фронті: окупанти змінили тактику і гатять з мінометів вдень

Про це повідомив прес-центр АТО.На Приморському напрямку у п’ятницю, близько 13 години російські окупанти били із мінометів калібру 120 та 82 міліметри по наших опорних пунктах біля Красногорівки. Також двічі під вогонь з гранатометів різних видів потрапили укріплення сил АТО поблизу Талаківки.На Донецькому напрямку противник декілька разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював Авдіївську промзону та підступи до Зайцевого. А близько 9 ранку, внаслідок ворожого вогню зі стрілецької зброї, біля Невельського отримав поранення один український захисник. Зараз він перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний.На Луганському напрямку зафіксований один обстріл.Вночі бойовики випустили дві міни калібру 82 міліметри та били з гранатомету поблизу Кримського.Незважаючи на збройні провокації ворога, сили АТО продовжують опікуватись цивільним населенням Донбасу, яке теж потерпає від злочинів російських загарбників. Так, у Світлодарську та Луганському офіцери Цивільно-військового співробітництва передали місцевим учням шкільні ранці та найбільш необхідне для навчання канцелярське приладдя. А у Авдіївці, Кам’янці, Жованці, Верхньоторецькому малозабезпечені сім’ї отримують від військових питну воду, продукти першої необхідності та засоби гігієни.Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалася напруженою, проте повністю контрольованою силами АТО.Після 18 години противник продовжив обстріли українських позицій на Приморському та Донецькому напрямках.Так, увечері і вночі бойовики тричі били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та Кам’янки. З цієї ж зброї двічі російські найманці відкривали вогонь на околицях Зайцевого і Невельського. Також під обстрілами ворога опинились наші опорні пункти поблизу шахти Бутівка і Пісків.На Приморському напрямку окупанти застосовували автоматичні гранатомети біля Водяного, а кулемети - неподалік Гнутового. Крім того, під кулеметний вогонь бойовиків потрапили укріплення сил АТО на підступах до Талаківки і Павлополя.На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я.Українські військові 19 разів жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями.Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення.