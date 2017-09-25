Кремль, руками диктатора КНДР, розпочав гонку ядерних озброєнь?

«Американці не будуть атакувати Північну Корею, бо вони не підозрюють, вони точно знають, що вона має ядерні бомби. Я не захищаю Північну Корею, я просто кажу, що майже кожен погоджується з таким аналізом», – заявив Лавров російському телеканалу НТВ в інтерв’ю, яке вийшло в ефір 24 вересня.Останнім часом напруженість через ядерні випробування Північної Кореї зросла. Раніше у вересні КНДР здійснила підземне випробування водневої бомби, потужність якої, за оцінками, в 16 разів перевищувала потужність бомби, яку США скинули на японське місто Хіросіма в 1945 році. У відповідь американські бомбардувальники B-1B Lancer, супроводжувані винищувачами, 23 вересня пролетіли в міжнародному повітряному просторі поблизу Північної Кореї.розпочавши війну проти України, Кремль фактично продемонстрував всьому світові, що Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, згідно із яким наша країна добровільно позбулася третього в світі яденого арсеналу, разом із Будапештським Меморандумом і письмовими запевненнями «членів ядерного клубу»- порожні папірці.Кажучи про Північнокорейську кризу, Лавров фактично підтвердив, що Кремль навряд чи б наважився напасти на ядерну державу Україна. Демоструючи, на прикладі КНДР, фактор ядерного стримування, тим самим пуінська Росія дала старт загальносвітовій гонці озброєнь.