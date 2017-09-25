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Кремль, руками диктатора КНДР, розпочав гонку ядерних озброєнь?

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Опубліковано - 25.09.2017 11:48 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кремль, руками диктатора КНДР, розпочав гонку ядерних озброєнь?
Кремль, руками диктатора КНДР, розпочав гонку ядерних озброєнь?
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров вважає, що Сполучені Штати не атакуватимуть Північну Корею, бо знають, що Пхеньян володіє ядерною зброєю.

«Американці не будуть атакувати Північну Корею, бо вони не підозрюють, вони точно знають, що вона має ядерні бомби. Я не захищаю Північну Корею, я просто кажу, що майже кожен погоджується з таким аналізом», – заявив Лавров російському телеканалу НТВ в інтерв’ю, яке вийшло в ефір 24 вересня.

Останнім часом напруженість через ядерні випробування Північної Кореї зросла. Раніше у вересні КНДР здійснила підземне випробування водневої бомби, потужність якої, за оцінками, в 16 разів перевищувала потужність бомби, яку США скинули на японське місто Хіросіма в 1945 році. У відповідь американські бомбардувальники B-1B Lancer, супроводжувані винищувачами, 23 вересня пролетіли в міжнародному повітряному просторі поблизу Північної Кореї.

Від «Аратти»: розпочавши війну проти України, Кремль фактично продемонстрував всьому світові, що Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, згідно із яким наша країна добровільно позбулася третього в світі яденого арсеналу, разом із Будапештським Меморандумом і письмовими запевненнями «членів ядерного клубу»- порожні папірці.

Кажучи про Північнокорейську кризу, Лавров фактично підтвердив, що Кремль навряд чи б наважився напасти на ядерну державу Україна. Демоструючи, на прикладі КНДР, фактор ядерного стримування, тим самим пуінська Росія дала старт загальносвітовій гонці озброєнь.

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