СММ ОБСЄ зафіксувала важкі озброєння поза визначеними місцями зберігання

Це, насамперед, реактивні системи залпового вогню, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки та міномети, повідомляє прес-центр АТО.Так, 22 вересня БПЛА СММ ОБСЄ виявив біля населеного пункту Мирне (ОРЛО) велику кількість озброєння та іншу техніку НЗФ ОРЛО. Серед них зафіксовано 30 танків (двадцять вісім - Т-64 та два - Т-72) та 9 мінометів (120 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).18 вересня БПЛА СММ ОБСЄ середнього радіусу дії виявив 48 танків (тридцять чотири Т-72 та чотирнадцять Т-64) біля населеного пункту Тернове (ОРДО).Наприклад, за останні 10 днів, з 14 по 23 вересня поточного року, українська сторона СЦКК зафіксувала з боку НЗФ ОРДО та ОРЛО 242 випадки порушень режиму припинення вогню. В тому числі 40 – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зі ствольної артилерії калібру 152 і 122 мм – по одному обстрілу; мінометів: калібру 120 мм – 6 обстрілів (використано 24 боєприпаси), калібру 82 мм – 32 обстрілів (262 боєприпаси).Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії НЗФ ОРДО та ОРЛО вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи щодо дотримання «шкільного» режиму тиші по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі.