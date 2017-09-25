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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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СММ ОБСЄ зафіксувала важкі озброєння поза визначеними місцями зберігання

Війна з Росією (АТО) 77 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 25.09.2017 12:44 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СММ ОБСЄ зафіксувала важкі озброєння поза визначеними місцями зберігання
СММ ОБСЄ зафіксувала важкі озброєння поза визначеними місцями зберігання
Протягом останнього тижня моніторинг СММ ОБСЄ відведення озброєння, передбачений Комплексом заходів і Доповненням до нього, а також Меморандумом, засвідчують, що озброєння та військова техніка з боку НЗФ ОРДО та ОРЛО розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

Це, насамперед, реактивні системи залпового вогню, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки та міномети, повідомляє прес-центр АТО.

Так, 22 вересня БПЛА СММ ОБСЄ виявив біля населеного пункту Мирне (ОРЛО) велику кількість озброєння та іншу техніку НЗФ ОРЛО. Серед них зафіксовано 30 танків (двадцять вісім - Т-64 та два - Т-72) та 9 мінометів (120 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).
18 вересня БПЛА СММ ОБСЄ середнього радіусу дії виявив 48 танків (тридцять чотири Т-72 та чотирнадцять Т-64) біля населеного пункту Тернове (ОРДО).

Наприклад, за останні 10 днів, з 14 по 23 вересня поточного року, українська сторона СЦКК зафіксувала з боку НЗФ ОРДО та ОРЛО 242 випадки порушень режиму припинення вогню. В тому числі 40 – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зі ствольної артилерії калібру 152 і 122 мм – по одному обстрілу; мінометів: калібру 120 мм – 6 обстрілів (використано 24 боєприпаси), калібру 82 мм – 32 обстрілів (262 боєприпаси).

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії НЗФ ОРДО та ОРЛО вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи щодо дотримання «шкільного» режиму тиші по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі.

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